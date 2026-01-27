Cựu chủ tịch Tổng Công ty Xi măng nhận tiền biếu Tết nhưng 'không giở ra xem' 27/01/2026 09:33

(PLO)- Cựu chủ tịch Tổng công ty Xi măng Vicem Lê Văn Chung khẳng định không chỉ đạo cấp dưới nhận tiền phần trăm của doanh nghiệp, nhận quà biếu Tết vì sắp về hưu và "không giở ra xem".

Chiều 26-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Chung (cựu chủ tịch HĐTV Tổng Công ty xi măng Việt Nam - Vicem), bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu tổng giám đốc Vicem) cùng các bị cáo khác liên quan đến dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội).

Bị cáo Lê Văn Chung bị xét xử về 2 tội danh là Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Bị cáo Lê Văn Chung tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

3 hành vi sai phạm

Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa đã nhắc lại 3 hành vi bị cáo buộc của ông Chung. Thứ nhất, bị cáo Chung là người quyết định chủ trương xây dựng trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê dự án Trung tâm Vicem.

Thứ hai, bị cáo biết rõ các số liệu đầu vào được nâng khống nhưng vẫn ký các văn bản liên quan đến thực hiện lập và triển khai dự án.

Thứ ba, bị cáo biết kết quả thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ là hình thức nhưng bị cáo không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, dẫn đến dự án được đầu tư là hơn 1.200 tỉ đồng và hiện nay vẫn không khai thác được, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 380 tỉ đồng.

Về những sai phạm này, ông Chung thừa nhận là người quyết định trực tiếp, có ký văn bản, giấy tờ.

Nhưng việc vấn đề nâng khống số liệu, ông Chung giải trình rằng theo phân cấp của tổng công ty thì dự án này giao cho tổng giám đốc là ông Nguyễn Ngọc Anh là làm đại diện chủ đầu tư, chịu trách nhiệm lập báo cáo khả thi, thẩm định tính hiệu quả dự án. Các số liệu xung quanh vấn đề này, bị cáo Chung không nắm được.

Ông Chung nói rằng thời điểm đó “rất vất vả” vì đang làm 5 dự án xi măng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Về dự án Trung tâm Vicem, Tổng giám đốc và các đơn vị thành viên là những người chịu trách nhiệm trước HĐTV. Sau này, CQĐT chỉ ra các sai phạm thì “bị cáo cũng đã nhận thấy sai phạm của mình”.

Ông Chung cũng thừa nhận bản thân đã ký văn bản nâng tổng mức đầu tư dự án từ hơn 1.400 tỉ đồng lên hơn 1.900 tỉ đồng vào ngày 23-9-2010, chỉ 3 ngày sau khi UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

“Bị cáo đã tin vào báo cáo của chủ đầu tư và cho rằng hồ sơ dự án đã xong, đã có đầy đủ thủ tục còn lại một số vấn đề về mặt kỹ thuật thì chỉnh sửa sau. Đấy là cái sai của bị cáo” - ông Chung khai.

Cựu chủ tịch Vicem cũng trần tình rằng bị cáo không phát hiện ra quá trình mà bị cáo Long với anh em làm báo cáo với tổng mức đầu tư 1.450 tỉ đồng có sai phạm, "lúc bấy giờ chưa phát hiện ra được".

Đến khi nâng tổng mức đầu tư lên 1.900 tỉ đồng là theo hợp đồng tư vấn giữa Tổng công ty Xi măng Việt Nam với nhà thầu Đức, chủ đầu tư là người chịu trách nhiệm lập báo cáo, không phải ai chỉ đạo mà làm theo phân cấp, phân quyền.

Quá trình triển khai dự án có tài liệu thể hiện giá cho thuê văn phòng chỉ từ 20 USD/m2, nhưng sau đó trong thời gian ngắn thì có việc nâng khống, thay đổi mức giá lên 40 USD, rồi 50 USD.

Lý giải việc này ông Chung cho rằng “bị cáo đã ủy quyền cho anh em ở dưới làm, bị cáo thực sự là không nắm được việc đó”.

Nhận tiền nhưng không xem

Theo cáo buộc, khi thực hiện gói thầu số 19 của dự án, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh và bị cáo Dư Ngọc Long - cựu Trưởng ban QLDA đã cấu kết với, thông đồng với bị cáo Đỗ Đình Thu, Tổng giám đốc Công ty EON thỏa thuận trích lại 5% tiền thanh toán.

Sau đó, bị cáo Thu đã đưa cho Dư Ngọc Long số tiền hơn 3,2 tỉ đồng. Nhận số tiền này, ông Long đã đưa cho ông Chung 200 triệu đồng.

Trình bày về việc nhận tiền, cựu chủ tịch Vicem khẳng định không chỉ đạo ông Long tạo điều kiện cho EON trúng thầu. Bị cáo Long có đến biếu quà chúc Tết nhưng bị cáo “không giở ra xem”, “không biết là tiền gì”, “không biết việc Công ty EON trích lại 5%”.

“Bị cáo chỉ nghĩ sắp nghỉ hưu thì anh em đến biếu Tết và thực ra đưa làm vài lần nhưng bị cáo không để ý” – ông Chung nói.

Đến nay, bị cáo Chung đã nộp lại số tiền 200 triệu đồng.