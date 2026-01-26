Cựu tổng giám đốc Vicem ngồi xe lăn ra tòa, khai 'không bất ngờ' khi nhận tiền 26/01/2026 17:14

(PLO)- Cựu tổng giám đốc Vicem Nguyễn Ngọc Anh khai được cấp dưới đưa mỗi lần 100-200 triệu đồng vào nhiều dịp trong nhiều năm.

Chiều 26-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Chung (cựu chủ tịch HĐTV Tổng Công ty xi măng Việt Nam - Vicem), bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu tổng giám đốc Vicem) cùng các bị cáo khác liên quan đến dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội).

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh bị cáo buộc hai tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tại toà, bị cáo phải ngồi xe lăn, tai không nghe rõ nên cần luật sư trợ giúp thuật lại.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (ngồi xe lăn) tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Không chỉ đạo ngầm

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh khai, dự án Trung tâm điều hành Vicem là niềm mong mỏi của hàng chục ngàn cán bộ nhân viên tổng công ty vì cần trụ sở làm việc mới. Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh thừa nhận dù biết dự án “hiệu quả thấp” nhưng vẫn quyết tâm làm và cố gắng để dự án được triển khai kịp thời.

“Không ngờ lại dẫn đến hậu quả lớn như bây giờ” - bị cáo Nguyễn Ngọc Anh nói.

Về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Ngọc Anh cho rằng bản thân không vi phạm. Theo lời khai của ông Ngọc Anh, bản thân ông không chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu. Số tiền doanh nghiệp gửi lại chỉ là được họ trích từ phần trăm lợi nhuận sau khi trúng thầu để cảm ơn.

Trả lời HĐXX về số tiền đã nhận, bị cáo Ngọc Anh khai tổng số tiền bị cáo Dư Ngọc Long (cựu giám đốc Ban Quản lý dự án Vicem) đưa là 800 triệu đồng, tuy nhiên đưa nhiều lần, mỗi lần 100-200 triệu đồng vào nhiều dịp trong nhiều năm nên ông không bất ngờ và ông Long cũng không nói đó là tiền gì.

Chủ tọa phiên tòa hỏi tiếp, vậy thời điểm trước khi có gói thầu, ông Long có đưa nhiều tiền vậy không? Số tiền mỗi lần đưa tới 100-200 triệu đồng từ hơn 10 năm trước là rất lớn, việc tự đưa số tiền này mà không nói lý do có bất thường?

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh cho biết nhận số tiền đó, bản thân ông không bất ngờ, không thắc mắc vì thời điểm đó thu nhập của cán bộ Vicem rất cao (80-100 triệu đồng/tháng). Bị cáo Ngọc Anh khai thêm, khi ông Long đưa bị cáo Đỗ Đình Thu, Tổng Giám đốc Công ty ECON lên thì ông chỉ nói “2 đứa tự bàn bạc” và không chỉ đạo ngầm để doanh nghiệp trúng thầu.

“Anh em đồn là tôi đồng ý, chứ thực tế không có chỉ đạo gì”, ông Ngọc Anh khai và cho biết đã khắc phục lại toàn bộ 800 triệu đồng đã nhận.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống”, không chỉ đạo thẩm định dự án theo đúng quy định. Bị cáo vẫn ký văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án, đề nghị HĐTV phê duyệt hồ sơ dự án tổng mức đầu tư cao hơn mức đã được chứng nhận dẫn đến dự án đến nay không khai thác sử dụng được, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 380 tỉ đồng.

Đối chất với chủ doanh nghiệp

Tại tòa, bị cáo Dư Ngọc Long khai được "sếp" Ngọc Anh chỉ đạo, chấp thuận nên mới thỏa thuận ăn chia với doanh nghiệp. Trong khi bị cáo Ngọc Anh khẳng định không có chuyện đó.

Để đối chất, HĐXX hỏi bị cáo Đỗ Đình Thu làm rõ tình tiết này. Ông Thu khai bản thân có nhờ bị cáo Dư Ngọc Long giúp đỡ tạo điều kiện trúng thầu.

“Khi đó ông Long hỏi sẽ được cảm ơn thế nào. Bị cáo nói vì là doanh nghiệp tư, đi làm ăn nên chỉ trích được % lợi nhuận thôi, 5%”- ông Thu khai.

Sau đó, ông Long đưa bị cáo lên gặp bị cáo Nguyễn Ngọc Anh và cơ bản nhận được sự đồng ý và giao ông Long có quyền quyết định.

Sau khi trúng thầu, Công ty ECON tiếp tục lập khống chi phí nhân công và thuê thiết bị, gây thiệt hại hơn 15tỉ đồng. Đổi lại, ông Thu nhiều lần đưa tiền cho bị cáo Dư Ngọc Long, tổng số hơn 3 tỉ đồng. Sau đó, ông Long đưa một phần cho các bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, Lê Văn Chung và Tạ Quang Bửu, phần còn lại sử dụng cá nhân.