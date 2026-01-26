Hình ảnh các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty xi măng Việt Nam 26/01/2026 10:25

(PLO)- Cựu Chủ tịch Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) Lê Văn Chung, cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh và các bị cáo khác đã được dẫn giải đến tòa...

Ngày 26-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty xi măng Việt Nam - VICEM) cùng 13 bị cáo khác về các tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa có các kiểm sát viên: Vũ Tất Ba, Đào Lê Văn, Nguyễn Đức Long, Đoàn Trần Thị Trân và Đặng Quốc Việt.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 7 ngày.

Một bị cáo đang được dẫn giải lên phòng xử. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo trạng, VICEM là doanh nghiệp Nhà nước, mọi hoạt động đầu tư phải tuân thủ pháp luật nhằm bảo toàn vốn.

Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư dự án "Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), các bị cáo Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng đồng phạm đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính toán hiệu quả kinh tế; không thực hiện nghiêm Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; lập dự án không đúng thực tế, dẫn đến công trình dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Dự án khởi công ngày 6-5-2011, đến ngày 9-8-2015 hoàn thành phần thô, cất nóc rồi dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư 1.245 tỉ đồng nhưng đến nay chưa thể khai thác, sử dụng, gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỉ đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo tới phiên tòa.

Vicem đã đầu tư 1.245 tỉ đồng nhưng đến nay chưa thể khai thác, sử dụng Dự án. Ảnh: Hoàng Huy

Trong vụ án, các bị cáo đã thỏa thuận trích lại 5% giá trị thanh toán gói thầu. Ảnh: Hoàng Huy

Lực lượng chức năng đưa bị cáo lên phòng xử. Ảnh: Hoàng Huy