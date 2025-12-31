Truy tố cựu Chủ tịch, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty xi măng Việt Nam VICEM 31/12/2025 12:23

(PLO)- Cựu Chủ tịch Tổng công ty Xi măng Việt Nam VICEM Lê Văn Chung bị cáo buộc giữ vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc dự án 1.200 tỉ đồng thất thoát, lãng phí.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 14 bị can ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, các bị can Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM), Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM), Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM) bị truy tố về 2 tội danh nêu trên.

Các bị can Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV VICEM), Tạ Quang Bửu (cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng giám đốc VICEM), Trần Bình Trọng (cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam), Nguyễn Lâm Cường (cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam), Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán), Nguyễn Bích Thủy và Trịnh Công Loan (đều là cựu Thành viên HĐTV VICEM) bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can Nguyễn Thành Tâm (Phó Trưởng phòng Kế hoạch Ban Quản lý dự án VICEM), Đỗ Đình Thu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng ECON), Nguyễn Thị Tuyết (Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư xây dựng ECON) và Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Trưởng phòng Kinh tế - kỹ thuật - kế hoạch Công ty CP Đầu tư xây dựng ECON) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem). Ảnh: T.L

Theo cáo trạng, VICEM là doanh nghiệp Nhà nước, mọi hoạt động đầu tư phải tuân thủ pháp luật nhằm bảo toàn vốn. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư dự án "Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), các bị can Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng đồng phạm đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính toán hiệu quả kinh tế; không thực hiện nghiêm Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; lập dự án không đúng thực tế, dẫn đến công trình dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Dự án khởi công ngày 6-5-2011, đến ngày 9-8-2015 hoàn thành phần thô, cất nóc rồi dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư 1.245 tỉ đồng nhưng đến nay chưa thể khai thác, sử dụng, gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỉ đồng.

Ngoài ra, khi thực hiện gói thầu số 19 "Thi công tường vây và cọc khoan nhồi", bị can Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long thông đồng với Đỗ Đình Thu, thỏa thuận trích lại 5% giá trị thanh toán gói thầu. Từ đó, các bị can chỉ đạo cung cấp hồ sơ mời thầu cho Công ty ECON để lập khống hồ sơ dự thầu, đảm bảo trúng thầu.

Quá trình thực hiện gói thầu, sau mỗi lần thanh toán, Đỗ Đình Thu đã chuyển lại tiền cho Dư Ngọc Long, tổng số tiền là hơn 3,2 tỉ đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 15,6 tỷ đồng.

Trong đó, bị can Lê Văn Chung giữ vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng trụ sở kết hợp văn phòng cho thuê không hiệu quả; ký phê duyệt tổng mức đầu tư vượt mức được chứng nhận, khiến dự án đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng đến nay không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí.

Quá trình điều tra, ông Chung thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp 600 triệu đồng và 2 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỉ đồng.