Rút ngắn thời gian cấp phép Văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam 28/02/2026 15:38

(PLO)- Từ ngày 1-3, tổ chức nước ngoài đề nghị lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ và được giải quyết trong tối đa 14 ngày làm việc.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2005 về việc lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam.

Theo quy định mới, từ ngày 1-3, thời gian giải quyết thủ tục cấp phép lập Văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài được rút ngắn, cụ thể không quá 14 ngày làm việc.

Theo Điều 7 Nghị định 06/2005 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Nghị định 62/2026, quy định: Tổ chức nước ngoài đề nghị lập Văn phòng đại diện nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho Bộ Ngoại giao.

Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Cơ quan tiếp nhận phải có sổ theo dõi, trao giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Từ ngày 1-3, thời gian cấp phép lập Văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài không quá 14 ngày làm việc. Ảnh minh họa: NGUYỄN TÂN

Trong thời hạn không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Ngoại giao xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép lập Văn phòng đại diện cho tổ chức nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Ngoại giao thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chi tiết nội dung Giấy phép lập Văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Trước đây, tại Điều 7 Nghị định 06/2005 quy định, tổ chức nước ngoài phải nộp 03 bộ hồ sơ và thời hạn giải quyết là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Ngoại giao trả lời bằng văn bản. Nội dung Giấy phép do Bộ Ngoại giao quy định chi tiết.

Như vậy, Nghị định 62/2026 đã giảm số lượng hồ sơ phải nộp từ 03 bộ xuống còn 01 bộ và rút ngắn thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống 14 ngày làm việc; đồng thời quy định cụ thể về hình thức nộp hồ sơ, quy trình tiếp nhận và mẫu Giấy phép.