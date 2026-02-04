Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt tại Nhật Bản theo khung chuẩn của Bộ GD&ĐT 04/02/2026 10:16

(PLO)- Dự kiến vào tháng 4-2026, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung chuẩn khung chuẩn của Bộ GD&ĐT đầu tiên sẽ được tổ chức tại Nhật Bản.

Vừa qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ trao Quyết định liên kết tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt và cấp chứng chỉ tiếng Việt tại Nhật Bản.

Kỳ thi sẽ do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản tổ chức theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm về chuyên môn, nội dung, quy trình tổ chức kỳ thi và cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành.

Đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục và lan tỏa tiếng Việt ra cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như bạn bè trên thế giới.

Ảnh: BTC

Phát biểu tại Lễ trao Quyết định, PGS-TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, đây là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt đầu tiên tại Nhật Bản, sử dụng bài trắc nghiệm chuẩn hóa và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép. Dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra vào tháng 4-2026.

Kỳ thi được thiết kế đánh giá đầy đủ bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; áp dụng khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, có điều chỉnh phù hợp với đặc thù người Việt Nam thế hệ thứ hai. Hình thức thi có thể trên giấy hoặc trên máy tính tùy điều kiện, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy chế khảo thí của Trường đại học Sư phạm Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chứng chỉ tiếng Việt do Trường đại học Sư phạm Hà Nội cấp.

Theo PGS-TS Nguyễn Đức Sơn kỳ thi sắp tới là hành động cụ thể góp phần duy trì, thúc đẩy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Ảnh: BTC

Theo PGS-TS Nguyễn Đức Sơn, đây không đơn thuần là việc tổ chức một kỳ thi đánh giá năng lực mà còn là hành động cụ thể để phổ biến tiếng Việt, góp phần duy trì, thúc đẩy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Ông kỳ vọng những kỳ thi như vậy sẽ không chỉ được tổ chức ở Nhật Bản mà trong tương lai còn được mở rộng ở các quốc gia khác.

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Lân Trung - Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam cho rằng, các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó có Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và Kết luận 12 của Bộ Chính trị, đều đặc biệt coi trọng việc giữ gìn, phát triển tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ thứ hai, thứ ba.

Bà Lê Thương - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ: Tại Nhật Bản, nhu cầu học tiếng Việt của cộng đồng người Việt rất lớn, nhưng học mà không thi thì khó đánh giá năng lực. Do vậy, việc triển khai kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt tại Nhật Bản có ý nghĩa thiết thực trong việc chuẩn hóa năng lực tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài học tiếng Việt; góp phần giữ gìn, phát huy tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng kiều bào.