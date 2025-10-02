Tuyển giáo viên sang Lào dạy tiếng Việt với sinh hoạt phí 500USD/tháng 02/10/2025 15:00

Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gởi UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị trực thuộc về việc cử giáo viên sang dạy tiếng Việt tại Trường THPT Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng (Lào) từ năm học 2025-2026.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng thăm và làm việc với Hội hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Bolykhamxay.

Theo đó, căn cứ công văn của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tham mưu xử lý đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, cử 2 giáo viên sang dạy tiếng Việt tại Trường Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng (Lào) từ năm học 2025-2026.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã phường, đặc khu thông tin đến các cơ sở giáo dục; giáo viên về tiêu chuẩn chọn cử giáo viên đến Trường THPT Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng thuộc TP Pakse tỉnh Champasak, Lào.

Cụ thể Trường THPT Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng có tổng số học sinh hơn 300 em, trong đó có 30% học sinh là người Việt Nam. Trường có 3 khối lớp: Khối 10 có 4 lớp, khối 11 có 4 lớp và khối 12 có 4 lớp.

Tiêu chuẩn chọn giáo viên tiểu học: Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt, độ tuổi nam dưới 40, nữ dưới 35, có sức khỏe.

Thời gian dạy tiếng Việt tại trường THPT Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng: 3 năm (từ năm học 2025-2026 đến hết năm học 2027-2028).

Đoàn công tác trao tặng máy vi tính cho nhà trường và quà cho học sinh Lào.

Tỉnh Lâm Đồng đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Champasak, Lào vào năm 2008 và thực hiện nhiều nội dung, chương trình hợp tác cụ thể. Theo nội dung hai bên đã thống nhất thể hiện trên Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020, tỉnh Lâm Đồng đã biệt phái hai giáo viên đến giảng dạy tiếng Việt tại Trường THPT Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng.

Trong thời gian 3 năm biệt phái (1-10-2014 – 30-9-2017), 2 giáo viên đã được Trường THPT Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng phân công giảng dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 11 và lớp 12. Phần lớn học sinh Lào đều đánh vần và đọc được chữ Việt, nhận diện được hết các mặt chữ cái nguyên âm, phụ âm. Hai giáo viên biệt phái được hưởng lương theo quy định của nhà nước về việc biệt phái viên chức; ngoài ra được hỗ trợ thêm vé máy bay, tàu xe từ nơi ở đến sân bay khi xuất cảnh và ngược lại.

Các khoản trên được thanh toán hai lượt đi và về trong mỗi năm công tác. Tiền sinh hoạt phí tại Champasak 500 USD/tháng…

Sở GD&ĐT đề nghị các xã phường, đặc khu trực thuộc tỉnh thông tin đến các cơ sở giáo dục; thông báo đến giáo viên đăng ký nguyện vọng và gửi về Sở trước ngày 3-10-2025 để tổng hợp gửi Sở Ngoại vụ và báo cáo UBND tỉnh.