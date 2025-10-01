Lâm Đồng: Chấn chỉnh việc đề xuất cho cán bộ nghỉ hưu không đúng đối tượng 01/10/2025 10:49

Ngày 30-9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng có công văn gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tại địa phương đề nghị chấn chỉnh, tình trạng đề xuất giải quyết chính sách, chế độ không đúng đối tượng.

Trụ sở Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, thời gian qua, các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu, góp phần kịp thời giải quyết chính sách, chế độ đối với CBCCVC tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc lên cấp trên; đề xuất không đúng đối tượng, không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện; làm cho có ... dẫn đến giảm hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chính sách, chế độ đối với CBCCVC.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và thực hiện tốt việc giải quyết chính sách, chế độ đổi với CBCCVC theo Nghị quyết 07/2025/NQ-CP ngày 17-9-2025 (Nghị quyết 07) của Chính phủ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị chấn chỉnh.

Cụ thể, các bí thư tổ chức đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cơ quan tham mưu thực hiện rà soát, đề nghị giải quyết chính sách, chế độ phải nghiên cứu kỹ nội dung và quy định của pháp luật trước khi đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét; chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tính pháp lý, minh bạch và đúng đối tượng quy định tại Nghị quyết 07.

“Giao Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp và tham mưu lãnh đạo Ban trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản nhắc nhở, phê bình các cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm trong việc đề xuất giải quyết chính sách, chế độ không đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Nghị quyết 07”, công văn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu.

Nghị quyết 07 của Chính phủ qui định về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Cụ thể quyết nghị chính sách đối với năm nhóm đối tượng gồm: CBCCVC và lực lượng vũ trang đã đủ tuổi nghỉ hưu; cán bộ từ cấp xã trở lên đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1-7-2025; cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Các đối tượng trên được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác từ khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Trường hợp có thời gian công tác từ đủ 15 tháng trở xuống thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng.

Trường hợp có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 tháng đầu công tác; từ tháng thứ 16 trở đi, cứ mỗi tháng được hưởng trợ cấp là 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Mức trợ cấp một lần được hưởng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng…



