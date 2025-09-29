Lâm Đồng hỗ trợ 65,6 tỉ đồng tiền thuê nhà, đi lại cho hơn 1.770 cán bộ, công chức 29/09/2025 18:37

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định hỗ trợ cán bộ, công chức tiền thuê nhà, đi lại do sắp xếp đơn vị hành chính.

Chiều 29-9, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký quyết định bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo nghị quyết của HĐND tỉnh này.

1.773 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở tỉnh Lâm Đồng sẽ được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 65 tỉ đồng.

Theo đó, UBND tỉnh bổ sung số tiền 65,6 tỉ đồng trích từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương để hỗ trợ kinh phí sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ dự toán được bổ sung chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chi trả chính sách, chế độ theo đúng đối tượng, tính đúng, tính đủ chế độ được hỗ trợ theo quy định; đồng thời thanh, quyết toán theo quy định hiện hành.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ; trường hợp phát hiện thừa thiều nhu cầu kinh phí hỗ trợ so với dự toán kinh phí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổng hợp gửi Sở Tài chính để thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan về tính chính xác của các nội dung, thông tin, số liệu dự toán kinh phí đề nghị bổ sung; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Như PLO đã thông tin, Sở Tài chính Lâm Đồng tổng hợp, thẩm định và đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Cụ thể, phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với số tiền 65,6 tỉ đồng với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ 1.773 trường hợp.

Kinh phí hỗ trợ năm 2025 gồm hỗ trợ một lần tại thời điểm nhận công tác: 16,7 tỉ đồng; hỗ trợ chi phí đi lại: 20,8 tỉ đồng; hỗ trợ tiền thuê chỗ ở: 28 tỉ đồng.