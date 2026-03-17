Công an cơ sở góp phần bảo đảm bầu cử an toàn tại Đồng Tháp 17/03/2026 09:52

(PLO)- Lực lượng Công an xã An Hữu và Hưng Thạnh (Đồng Tháp) triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn.

Trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Tại xã An Hữu và xã Hưng Thạnh, lực lượng Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát trước và trong ngày bầu cử.

Ở xã An Hữu, Công an xã phối hợp với lực lượng quân sự và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bố trí lực lượng tại các điểm bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy định khi tham gia bỏ phiếu; đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực đông người.

Công an xã An Hữu tỉnh Đồng Tháp tuần tra, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối tại khu vực bỏ phiếu số 22 trên địa bàn xã Hưng Thạnh.

Công an xã cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trong ngày bầu cử.

Tại xã Hưng Thạnh, lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra tại các tuyến đường, khu dân cư và khu vực bỏ phiếu; đồng thời xây dựng các phương án phòng ngừa cháy nổ, bảo đảm an toàn giao thông và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Theo cử tri Lê Quang Vinh (ngụ ấp Tư, xã Hưng Thạnh) tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 22 của xã, việc lực lượng Công an và các lực lượng chức năng có mặt từ sớm giúp người dân yên tâm khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Hưng Thạnh, cho biết lực lượng Công an xã đã phối hợp với quân sự và các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuần tra, kiểm soát, góp phần bảo đảm ngày bầu cử trên địa bàn diễn ra an toàn, đúng quy định.