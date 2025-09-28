Giải quyết dứt điểm chế độ cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178 trước 15-10 28/09/2025 05:37

(PLO)- Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương giải quyết dứt điểm chế độ cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178 trước 15-10.

Ngày 27-9, Bộ Tài chính đã có công văn hỏa tốc gởi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tính đến nay tỉnh Lâm Đồng đã có 2.394 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có quyết định nghỉ công tác theo Nghị định 178 và đã chi trả chế độ, chính sách với tổng số tiền 2.324 tỉ đồng.

Theo đó, tại Kết luận số 195-KL/TW ngày 26-9-2025 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện việc chi trả dứt điểm trước ngày 15-10-2025 đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178) của Chính phủ.

Cụ thể giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã có quyết định nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc trước ngày 31-8-2025.

Để thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31-8-2025 nhưng chưa được thanh toán.

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ở Trung ương nếu chưa có nguồn chi trả, khẩn trương rà soát, đề xuất số kinh phí còn thiếu, gửi Bộ Tài chính trước ngày 1-10-2025 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định của pháp luật.

Đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 đã được cấp có thẩm quyền ở địa phương phê duyệt trước ngày 31-8-2025, các địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương, nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ (nếu có) để chi trả theo quy định.

Trường hợp thiếu nguồn, đề nghị các địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 1-10-2025 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung kinh phí theo quy định của pháp luật.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan tài chính và đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương bố trí đủ dự toán và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định gửi Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán, chi trả đảm bảo hoàn thành trước ngày 15-10-2025.

Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, các cơ quan, đơn vị, chủ động sử dụng nguồn dự toán được giao để kịp thời chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp ghi nhận các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo gửi Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ để phối hợp giải quyết.