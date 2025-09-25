Lâm Đồng: Định hướng phát triển Trung tâm hành chính - Quảng trường Đức Trọng 25/09/2025 10:56

(PLO)- Năm 2023, Trung tâm hành chính - Quảng trường Đức Trọng được khởi công, dự kiến năm 2025 sẽ hoàn thành nhưng đến nay vẫn gặp nhiều vướng mắc.

Theo dự kiến, chiều nay 25-9, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án Trung tâm hành chính - Quảng trường Đức Trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND xã Đức Trọng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát hiện trạng sử dụng đất, các quy hoạch liên quan và tình hình thực hiện dự án Khu trung tâm hành chính - Quảng trường Đức Trọng đến nay.

Trên cơ sở đó, tham mưu định hướng phát triển đô thị khu vực Đức Trọng trong thời gian tới, báo cáo UBND tỉnh.

Phối cảnh Trung tâm hành chính - Quảng trường Đức Trọng.

Trước đó, ngày 20-9, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đi thực địa, kiểm tra Dự án Trung tâm hành chính - Quảng trường Đức Trọng. Đây là Dự án có diện tích 232,68 ha được phê duyệt lần đầu vào năm 2011. Đến nay, đã có 4 lần điều chỉnh cục bộ.

Dự án có 2 tiểu dự án đang triển khai gồm: Dự án xây dựng giao thông và hạ tầng kỹ thuật; Dự án xây dựng nhà thiếu nhi.

Các tiểu dự án chưa triển khai gồm: Hệ thống cấp điện và quảng trường; Trạm xử lý nước thải và Công viên; Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao….

Dự án đầu tư xây dựng giao thông và hạ tầng cơ sở kỹ thuật khu Quy hoạch Trung tâm hành chính - Quảng Trường Đức Trọng có tổng mức đầu tư trên 693 tỉ đồng và chi phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng 290 tỉ đồng. Về hạ tầng giao thông, dự án được thiết kế 37 tuyến đường với chiều dài 16,6 km, nền đường rộng từ 13 đến 23 m, mặt đường rộng từ 7-15 m, vỉa hè hai bên, hệ thống điện chiếu sáng và cấp thoát nước.

Dự án được khởi công vào năm 2023.

Năm 2023, dự án khởi công và theo kế hoạch đến năm 2025 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động. Tuy nhiên quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Thiếu đất đắp, chưa có hướng dẫn triển khai Đề án để tạo nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng và xây dựng Quảng trường…

Được biết, ngày 29-3-2025, UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) có tờ trình gởi Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045.

Theo đó, đô thị Đức Trọng sẽ phát triển theo ba chức năng chính: Trung tâm sản xuất công nghệ cao, trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ và trung tâm logistics cấp vùng.

Tờ trình trên cũng nhấn mạnh trong tương lai, Đức Trọng được định hướng trở thành trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh, đóng vai trò đầu mối giao thương quốc tế của vùng và quốc gia.