Trái cây 'thấp thỏm' chờ sức mua mùa Tết 25/12/2025 09:50

(PLO)- Các nhà bán lẻ, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trái cây đang thấp thỏm chờ đợi sức mua trong mùa tiêu dùng Tết sắp tới.

Dù còn khá sớm để nhận định sức mua dịp Tết Nguyên đán nhưng các nhà bán lẻ vẫn kỳ vọng ngành trái cây sẽ bật tăng.

Mong chờ tăng trưởng

Ông Nguyễn Xuân Hải, Tổng giám đốc chuỗi trái cây cao cấp Klever Fruit, cho biết phải hơn một tháng nữa, tức cận Tết âm lịch thì nhu cầu mua sắm mới đạt cao điểm. Tuy nhiên, hiện nhu cầu mua sử dụng và biếu tặng dịp Noel, nhất là sản phẩm cherry New Zealand, cherry Úc... đã giúp sức mua tăng.

Các doanh nghiệp kinh doanh trái cây đang mong chờ sức mua mùa Tết 2026 sẽ khả quan. Ảnh: THU HÀ

Đối với sản lượng hàng hóa cung ứng cho dịp mua sắm cuối năm, ông Nguyễn Xuân Hải cho biết đã sớm làm việc với các đối tác xuất khẩu để chuẩn bị nguồn cung.

"Đáng chú ý, trong nhiều năm trở lại đây, trong các giỏ trái cây cao cấp, các sản phẩm trái cây nội địa của Việt Nam rất được chú ý, người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng và mẫu mã.

Một số sản phẩm như bưởi hồng da xanh (khu vực miền Tây Nam Bộ), dưa lê hữu cơ Hồng Kim (Đà Lạt), thanh long tổ yến (Tiền Giang), bưởi đỏ Tiến Vua, quýt sim (Hòa Bình) là những mặt hàng được bán chạy ở cả thời điểm hiện tại và dịp Tết", ông Hải chia sẻ.

Ông Francis Lee, đại diện Hiệp hội ngành hàng các sản phẩm nông sản của Mỹ tại Việt Nam, cho biết các nhà xuất khẩu Mỹ đang kỳ vọng nhiều vào mùa Tết năm nay ở Việt Nam. Trong đó, táo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

Ngoài ra, lê Mỹ cũng sẽ sớm vào thị trường Việt và được kỳ vọng sẽ được đón nhận nhờ màu đỏ tươi, tượng trưng cho may mắn.

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, thông tin hiện một số nhà nhập khẩu đã sớm nhập hàng dự trữ trong kho, nhất là nhóm trái cây bảo quản được lâu. Điều này vừa đảm bảo nguồn cung lại tránh áp lực chi phí vận chuyển dịp cận Tết.

Theo ông Mười, nhu cầu tiêu thụ rau quả nhập khẩu, nhất là hàng cận cao cấp và cao cấp có khả năng tăng cao trong những tháng cuối năm. Nhu cầu nhập khẩu thường tập trung vào mặt hàng giá trị cao, mẫu mã đẹp như cherry, táo, nho và trái cây trái mùa để đa dạng hóa giỏ quà Tết.

Người tiêu dùng đang tham khảo trái cây tại gian hàng nhập khẩu. Ảnh: THU HÀ

Lo ngại giá tăng

Theo các đơn vị kinh doanh, giá một số loại trái cây dự kiến sẽ tăng, đặt ra bài toán giá bán cho nhà bán lẻ để vừa túi tiền người dùng.

Đại diện một chuỗi trái cây nhập khẩu lớn tại TP.HCM cho biết do ảnh hưởng mùa vụ, một số loại trái cây đã tăng giá khoảng 10-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng với chi phí vận chuyển, khấu hao... dự kiến giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng cũng tăng tương ứng.

Điều này cũng được ông Francis Lee lo ngại. Theo ông Lee, năm nay táo Gala Mỹ mất mùa khoảng 11% nên giá bán lẻ có thể sẽ tăng.

Đối với thị trường trong nước, các nhà vườn dự kiến giá trái cây sẽ bình ổn hoặc tăng nhẹ do áp lực từ sức mua, dù chi phí đầu vào tăng và sản lượng nhiều loại giảm.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp bưởi da xanh Bến Tre, cho biết năm nay dù sản lượng bưởi trong HTX giảm nhưng dự kiến giá bán ra sẽ không tăng mà tương đương cùng kỳ.

"Năm nay người tiêu dùng vừa trải qua đợt ảnh hưởng lớn của mưa lũ nên chi tiêu sẽ tiết kiệm. Nếu trái cây tăng giá, người dân không thể mua và sẽ ảnh hưởng tới đầu ra nhà vườn. Do đó, giá bán dự kiến sẽ tương đương năm ngoái", ông Bảo nói.

Vị này cũng kỳ vọng bưởi da xanh Bến Tre sẽ vẫn được người tiêu dùng đón nhận mùa mua sắm Tết.