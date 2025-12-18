Chưa Tết nhưng chợ truyền thống tăng giá, còn siêu thị giảm để kích cầu 18/12/2025 12:33

(PLO)- Lượng hàng hóa Tết của doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm TP.HCM năm nay dự kiến tăng 20-30% so với ngày thường.

Còn khoảng hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đã rục rịch đưa hàng hóa ra thị trường. Tại các siêu thị, bánh kẹo, nước ngọt, bia… đã bắt đầu lên kệ.

Trái ngược với không khí này, tại các chợ truyền thống, tiểu thương vẫn giữ tâm lý thận trọng, nhu cầu thị trường tới đâu họ sẽ nhập hàng tới đó chứ không tích trữ. Theo quy luật sát Tết, nhiều nhà cung cấp đã điều chỉnh giá, cộng thêm chi phí đầu vào tăng nên nhiều hộ kinh doanh thừa nhận buộc phải tăng giá bán.

Tăng giá từ ổ bánh mì đến chai dầu ăn

Tại một tiệm bánh mì ở phường Xuân Hòa (TP.HCM), chị Thảo dừng xe mua hàng và bất ngờ khi chủ quán báo giá 23.000 đồng/ổ. Khi chị thắc mắc, người bán phân trần: "Do chi phí nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng, cộng thêm việc phải thực hiện các quy định về thuế, các nhà cung cấp tăng giá nên buộc phải điều chỉnh giá bánh mì".

Không chỉ chị Thảo, những ngày gần đây, nhiều bà nội trợ than thở vì giá thực phẩm, rau củ tăng mạnh. Nguyên nhân chính là do nguồn cung thiếu hụt bởi ảnh hưởng mưa bão, lũ lụt từ các địa phương.

Bà Thảo, ngụ phường Sơn Kỳ (TP.HCM) cho biết hiện nay cầm 500.000 đồng mua đồ ăn gia đình ba người phải rất cân nhắc. "Mặt hàng nào cũng cảm thấy lên giá. Tôi vừa mua chai dầu ăn 1 lít giá 45.000 đồng, trong khi trước đây chỉ 42.000-43.000 đồng", bà Thảo nói.

Theo các tiểu thương, đại lý đóng thuế bán giá cao nên khi lấy hàng về, họ buộc phải bán giá cao mới có lãi. Điều này khiến người tiêu dùng chịu thiệt thòi, trong khi sức mua tại chợ vốn đã yếu nay càng thêm ế ẩm.

Bà Phụng, tiểu thương chợ Hoàng Hoa Thám (TP.HCM), xác nhận hàng hóa đang đà tăng giá, điển hình như các loại đậu. Cụ thể, đậu phộng từ 68.000 đồng/kg nay lên 70.000 đồng/kg.

"Khách cứ thắc mắc sao mới bán giá cũ giờ đã lên giá mới. Tiểu thương thực ra không muốn tăng giá vì muốn giữ khách và có đồng lời ổn định. Lên giá kiểu này chẳng khác nào hàng đổi hàng qua từng tháng", bà Phụng chia sẻ.

Không chỉ thực phẩm tươi sống, các mặt hàng khô cũng biến động. Một số loại mì ăn liền tăng từ 112.000 đồng lên 116.000 đồng/thùng. Có thương hiệu tăng từ 150.000 đồng lên 165.000 đồng/thùng.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM, cho biết thị trường năm nay chịu bất lợi về thời tiết, bão lũ khiến giao thông chia cắt. Điều này gây ảnh hưởng cục bộ đến nguồn cung nhóm hàng tươi sống như rau xanh, thịt cá. Ngoại trừ nhóm này có biến động nhẹ, các nhóm hàng chế biến còn lại đều ổn định.

Từ ngày 8-12, giá trứng gà, trứng vịt bình ổn được điều chỉnh tăng 2.000-3.000 đồng/vỉ. Ảnh: TÚ UYÊN

Siêu thị cam kết không tăng giá hàng bình ổn

Theo bà Lý Kim Chi, mùa Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán là thời điểm sức tiêu thụ tăng mạnh, đặc biệt với nhóm thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng thiết yếu. Để chuẩn bị, các doanh nghiệp đã dự trữ nguyên vật liệu từ sớm, lượng hàng hóa Tết năm nay dự kiến tăng 20-30% so với ngày thường.

"Người tiêu dùng có thể yên tâm sẽ không có biến động tăng giá đột biến. Gần 40% doanh nghiệp trong ngành đang tham gia bình ổn thị trường. Chúng tôi tin tưởng dù sức mua tăng 30-40%, năng lực sản xuất vẫn đáp ứng đủ", bà Chi khẳng định.

Ông Lê Minh Tuấn, Tổng giám đốc Vissan cho biết, đơn vị đã chuẩn bị nguyên vật liệu từ rất sớm để chủ động trong chế biến kinh doanh. Cụ thể, ngay từ giữa năm 2025, Vissan đã khởi động kế hoạch dự trữ nguyên liệu và chuẩn bị sản xuất cho mùa Tết 2026.

Hiện các nhà máy của Vissan đã tăng công suất hoạt động, sẵn sàng phân phối liên tục. Công ty dự kiến cung ứng ra thị trường gần 850 tấn thực phẩm tươi sống và khoảng 3.400 tấn thực phẩm chế biến. Tổng ngân sách chuẩn bị hàng Tết năm nay hơn 530 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Ở góc độ nhà bán lẻ, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết đơn vị đã lên kế hoạch từ sáu tháng trước. Saigon Co.op tăng lượng trữ hàng lên gần 20%, cam kết không tăng giá chín nhóm hàng bình ổn. Chương trình Tết năm nay triển khai trong 59 ngày, bắt đầu từ ngày 16-12-2025.

Về phía MM Mega Market, ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing, chia sẻ đơn vị dự kiến tăng thêm một số nhóm nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu dọn dẹp và chuẩn bị nhà cửa của khách hàng.

Tết đến sớm tại không gian mua sắm của các siêu thị. Ảnh: H.ĐÀO

Kích cầu tiêu dùng, có mặt hàng được giảm giá đến 100%

Đại diện Satra cũng cho hay hệ thống thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu. Nhiều mặt hàng giảm giá đến 100% cùng các ưu đãi như mua 1 tặng 1, tặng quà đi kèm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Tết năm nay đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm thành lập thương hiệu Co.opmart nên hệ thống tung ra nhiều chương trình khuyến mãi sâu. Cụ thể, các nhóm hàng thiết yếu được giảm giá đến 50%. Đồng thời, hưởng ứng chương trình Shopping Season của Sở Công Thương TP.HCM, Saigon Co.op áp dụng mức giảm giá lên đến 100% cho một số mặt hàng.

Về phía cơ quan quản lý, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TP.HCM, cho biết đơn vị đang tổ chức nhiều chương trình nổi bật trong tháng cuối năm 2025. Cụ thể, chương trình Khuyến mãi tập trung - Shopping Season đợt hai triển khai đến 31-12-2025.

Điểm nhấn là sự kiện Khuyến mại hàng hiệu đợt hai tổ chức quy mô lớn, mở rộng địa điểm tại khu vực Bình Dương và Vũng Tàu. Để lan tỏa chương trình đến công nhân, Sở Công Thương còn phối hợp với Liên đoàn Lao động TP triển khai các đợt bán hàng lưu động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Song song đó, chương trình cũng được triển khai trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử. Các mặt hàng tham gia đều áp dụng giảm giá sâu, tặng voucher, combo sản phẩm ưu đãi. Các mặt hàng tham gia chương trình đều áp dụng giảm giá sâu, tặng voucher, combo sản phẩm ưu đãi giúp người lao động dễ dàng tiếp cận.

Hoạt động bán hàng lưu động không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ người lao động mà còn giúp ổn định giá cả. Đây là giải pháp nhân văn, thể hiện vai trò điều tiết thị trường và chăm lo an sinh xã hội của TP.HCM