'Doanh nghiệp được yêu thích nhất' năm 2025 thuộc về doanh nghiệp nào? 10/10/2025 07:29

(PLO)- CareerViet, đơn vị dẫn đầu lĩnh vực nhân sự đã vinh danh những doanh nghiệp đạt giải thưởng "Doanh nghiệp được yêu thích nhất năm 2025".

Tối 9-10, CareerViet, đơn vị dẫn đầu lĩnh vực nhân sự đã tổ chức lễ vinh danh Doanh nghiệp được yêu thích nhất - Enterprise of Choice 2025.

Vinamilk là doanh nghiệp được yêu thích nhất khối doanh nghiệp lớn. Ảnh: V. HÀ

Đây là sự kiện đặc biệt nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã khẳng định thương hiệu vững mạnh, được chính cộng đồng người lao động bình chọn, và tự hào trở thành hình mẫu về môi trường làm việc lý tưởng, thu hút nhân tài và kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội trong năm.

Bằng việc sử dụng phương pháp luận (Công ty nghiên cứu thị trường Amco Việt Nam), khảo sát được khởi động từ ngày 9-6-2025 đến hết ngày 31-8-2025.

Theo CareerViet, khảo sát năm nay đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng, hơn 4 triệu lượt quan tâm, 88.129 lượt tham gia khảo sát và 6.712 doanh nghiệp hàng đầu đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Bùi Ngọc Quốc Hưng, Tổng Giám Đốc của CareerViet phát biểu

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Bùi Ngọc Quốc Hưng, Tổng Giám Đốc của CareerViet cho biết giải thưởng "Doanh nghiệp được yêu thích nhất đã chính thức bước sang một hành trình mới kể từ lúc được khởi xướng năm 2013.

"Trước đây chúng ta chỉ đánh giá ở những tiêu chí tuyển dụng nhưng năm nay CareerViet đã nâng tầm giải thưởng lên là Doanh nghiệp được yêu thích nhất - chúng ta sẽ đánh giá luôn về khía cạnh phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đối với BTC đây không đơn thuần là một giải thưởng mà nó còn là một hành trình để doanh nghiệp trải nghiệm, lắng nghe tiếng lòng của nhân viên cộng đồng người lao động.

Từ đó mình sẽ nhìn lại doanh nghiệp của mình và khẳng định chiến lược phát triển bền vững" - ông Bùi Ngọc Quốc Hưng phát biểu.

Bà Trần Liên Phương, đại diện Công ty nghiên cứu thị trường Amco Việt Nam

Theo bà Trần Liên Phương, đại diện Công ty nghiên cứu thị trường Amco Việt Nam, doanh nghiệp được yêu thích ở đây là doanh nghiệp đã tạo ra môi trường, điểm đến làm cho người đi tìm kiếm, coi mình là đại dương để toả sáng, cống hiến nhiều hơn.

"Từ tiêu chí đó, từ tên gọi thường niên "Nhà tuyển dụng được yêu thích" chúng tôi sẽ chuyển sang "Doanh nghiệp được yêu thích". Khi đó, không dừng ở câu chuyện tuyển dụng mà chúng ta sẽ mở rộng sang việc truyền cảm hứng, giữ chân nhân tài và tạo cơ hội cho nhân viên toả sáng" - bà Trần Liên Phương nói.

Năm nay, chương trình đã vinh danh trên 5 hạng mục. Cụ thể, Doanh nghiệp được yêu thích nhất năm 2025 – theo Khối Doanh nghiệp Lớn và Khối doanh nghiệp Vừa gồm Doanh nghiệp được yêu thích nhất theo ngành và theo quy mô; Trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng; Nhân viên nội bộ yêu thích nhất và Doanh nghiệp phát triển bền vững.

Theo đó, Top 4 doanh nghiệp được yêu thích nhất năm 2025 ở khối doanh nghiệp lớn lần lượt là Vinamilk, Samsung Electronics HCMC CE Complex, Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer và Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen...

Ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc đối ngoại của Vinamilk chia sẻ khi nhận giải

Top 4 doanh nghiệp được yêu thích nhất năm 2025 ở khối doanh nghiệp vừa gồm Viettel IDC, VP Bank Securities, Toshiba Vietnam Consumer Products, McDonald's Vietnam - Công ty cổ phần Good Day Hospitality, Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam...

Ngoài ra CareerViet còn vinh danh các doanh nghiệp theo 20 ngành khác. Trong đó khối doanh nghiệp lớn Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen dẫn đầu ngành xây dựng - vật liệu xây dựng; PNJ Group dẫn đầu ngành bán lẻ - bán sỉ; Ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM HD Bank đạt top 1 ngành tài chính ngân hàng - chứng khoán....

McDonald's Vietnam - Công ty cổ phần Good Day Hospitality đạt top 3 doanh nghiệp vừa được yêu thích nhất

Kết quả phân tích từ Khảo sát 2025 được CareerViet công bố tại sự kiện Holistic Excellence thường niên với chủ để S-DNA, cùng với sự có mặt của hơn 1.300 đại diện doanh nghiệp.

CareerViet phân tích chuyên sâu dựa trên mô hình 38: Say - Stay Strive của Aon Hewitt, đồng thời phát triển thành mô hình 35+2 (Say Stay Strive Sustain Shine), nhấn mạnh rằng một doanh nghiệp thành công không chỉ tạo sự gắn kết bền chặt với nhân viên (Say, Stay, Strive), mà còn phải phát triển bền vững (Sustain) và khẳng định bản sắc khác biệt (Shine).

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen dẫn đầu ngành xây dựng - vật liệu xây dựng