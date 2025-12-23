Livestream 'giữ nhiệt': Cú hích đưa thương mại điện tử hướng tới 37 tỉ USD 23/12/2025 09:11

(PLO)- Quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam ước đạt khoảng 37 tỉ USD trong năm 2026, tăng khoảng 20% so với năm 2025.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển ổn định và bền vững hơn. Kết quả này nhờ vào sự hoàn thiện khung pháp lý và tốc độ ứng dụng công nghệ nhanh chóng trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, mô hình livestream tiếp tục duy trì sức hút, thúc đẩy kinh doanh online trở thành cấu phần quan trọng của nền kinh tế số quốc gia.

Livestream tiếp tục là phương thức thu hút khách mua hàng online. Ảnh: THU HÀ

Ước tính trong năm 2025, thương mại điện tử Việt Nam đã vượt mốc 30 tỉ USD, tăng khoảng 25% và chiếm 2/3 kinh tế số Việt Nam. Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý thừa nhận trong hoạt động thương mại điện tử, vấn đề kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp. Văn bản pháp lý dù đã có quy định về rà soát, kiểm soát, xử lý vi phạm nhưng hoạt động trên không gian mạng diễn ra ngày một tinh vi. Ngoài ra, một số mô hình thương mại điện tử mới chưa có quy định điều chỉnh riêng; việc kiểm soát giao dịch xuyên biên giới còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy chuyển đổi số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị các địa phương, doanh nghiệp phối hợp triển khai Luật Thương mại điện tử (có hiệu lực từ 1-7-2026). Việc này nhằm bảo đảm luật sớm đi vào thực tiễn.

Đồng thời, đơn vị này kiến nghị Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Chương trình chuyển đổi số chợ truyền thống giai đoạn 2026-2030 trên phạm vi toàn quốc. Chương trình nhằm hỗ trợ tiểu thương, hộ kinh doanh mở rộng hoạt động trên môi trường số, hình thành các điểm bán hàng số và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cục cũng đề nghị các địa phương căn cứ Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030 để xây dựng kế hoạch phù hợp thực tiễn. Song song đó, các bộ, ngành cần tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với Bộ Công Thương để phục vụ quản lý hiệu quả theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.