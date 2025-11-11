Hút khách mua sắm cuối năm, sàn online tung ngàn tỉ để chạy khuyến mãi 11/11/2025 06:17

(PLO)- Không chỉ tung ngàn tỉ đồng cho cuộc đua khuyến mãi cuối năm, các sàn thương mại điện tử còn đẩy mạnh công nghệ và giải trí nhằm đem lại lợi ích cho cả người mua và người bán hàng.

Bước vào những tháng mua sắm cuối năm với chuỗi ngày sale đôi như 11-11, 12-12, các sàn thương mại điện tử không chỉ chạy đua khuyến mãi mà còn tung ra hàng loạt công nghệ để mong hút khách, dù sức mua đang còn là ẩn số.

Đẩy công nghệ và tiền

Ông Phạm Hải, nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử, cho biết 3 tháng cuối năm luôn là thời điểm để shop (cửa hàng) chạy đua doanh số. Do đó, ông Hải tận dụng mọi chiến dịch cũng như công nghệ mà sàn đưa ra.

Ông nói: "Từ chatbot tự động, các công cụ AI giúp tự động hóa việc đăng bài, cho tới các chiến dịch, gói quảng cáo mà sàn kêu gọi... chúng tôi đều nghiên cứu cẩn trọng để tham gia, với mong muốn doanh số tăng 20-30% so với cùng kỳ".

Nhà bán hàng tận dụng AI với mong muốn tối ưu hóa chi phí đăng tải nội dung và phân tích hành vi tiêu dùng, để lên phương án kinh doanh. Ảnh: THU HÀ

Về phía các sàn thương mại điện tử, các nền tảng cũng chạy đua kích cầu tiêu dùng thông qua việc khuyến mãi và chạy đua công nghệ.

Đại diện sàn thương mại điện tử Lazada cho biết, để khởi động cho ngày khuyến mãi 11-11, nền tảng đã quyết định chơi lớn bằng khoản đầu tư gần 700 tỉ đồng, tương đương 25 triệu USD. Khoản đầu tư này được Lazada tiết lộ nhằm mang đến cơn mưa ưu đãi không đối thủ cho người tiêu dùng và nhà sáng tạo nội dung khắp khu vực.

Theo đó, Lazada đã đẩy mạnh chiến lược khuyến mãi lớn với các sản phẩm chính cho tới các mặt hàng mỹ phẩm, gia dụng... chính hãng đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, các quốc gia Âu Mỹ... Nền tảng này còn tăng gấp đôi phí hoa hồng tiếp thị liên kết trong thời gian siêu sale từ ngày 1 đến ngày 15-11, để kích cầu hoạt động thương mại trên nền tảng.

Tương tự, Shopee cũng không kém cạnh khi tung hàng loạt mã giảm giá 20% lên tới 20 triệu đồng, miễn phí vận chuyển hay tặng ngẫu nhiên 111 điện thoại cho khách hàng may mắn khi mua sắm trong dịp 11-11.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, nhấn mạnh đợt khuyến mãi 11-11 là chiến dịch trọng điểm để Shopee kích cầu tiêu dùng và tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm.

Chính vì thế, bên cạnh các ưu đãi quy mô lớn dành cho người mua hàng, sàn còn triển khai nhiều giải pháp giúp nhà bán hàng vận hành chủ động, tối ưu nguồn lực để sẵn sàng tăng tốc trong mùa cao điểm.

Cụ thể, nền tảng này tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc hỗ trợ nhà bán hàng nâng cao hiệu quả tiếp thị và khả năng hiển thị sản phẩm trên nền tảng. Nhờ đó, người bán có thể đơn giản hóa quy trình sáng tạo nội dung, cải thiện chất lượng trình bày sản phẩm và tiếp cận người mua một cách trực quan, hấp dẫn hơn.

Đẩy mạnh các chiến dịch mua sắm kết hợp giải trí

Cùng với khuyến mãi bằng giá, sự trỗi dậy của mô hình shoppertainment (mua sắm kết hợp giải trí) đang định hình xu hướng bán lẻ. Theo đó, cuộc đua tìm kiếm cảm xúc người dùng với những trải nghiệm mới mẻ và cảm hứng trong hành trình mua sắm đang được cho là vũ khí của ngành bán lẻ trực tuyến cuối năm.

Nếu Lazada chủ động chọn YouTube Shopping làm điểm tựa mới, cho phép người dùng mua trực tiếp sản phẩm xuất hiện trong video trên YouTube, biến mỗi nội dung thành cửa hàng trực tuyến sinh động, thì Shopee cũng không ngần ngại hợp tác với Meta.

Cú bắt tay này nhằm cho phép các nhà sáng tạo nội dung và người bán hàng của Shopee lựa chọn sản phẩm, gắn thẻ tiếp thị liên kết trực tiếp trong các bài đăng và Reels trên Facebook. Người mua chỉ cần nhấp vào thẻ sản phẩm để hoàn tất giao dịch ngay trên trang của đối tác tiếp thị liên kết.

Bà Peggy Zhu, Giám đốc thương hiệu và tăng trưởng Shopee, kỳ vọng sự hợp tác giữa Shopee và Meta sẽ tận dụng danh mục sản phẩm phong phú cùng nền tảng đáng tin cậy của sàn. Điều này giúp các nhà sáng tạo, thương hiệu và người bán kết nối cộng đồng người dùng trên Facebook dễ dàng hơn.

Chưa dừng lại ở đó, cả TikTok Shop, Lazada hay Shopee đều duy trì và đẩy mạnh các phiên livestream với sự tham gia của nhiều KOL, KOC và nghệ sĩ nổi tiếng, nhằm mang lại trải nghiệm vừa vui vẻ vừa mua sắm.

Các sàn đẩy mạnh livestream với sự xuất hiện của người nổi tiếng để thu hút người xem, từ đó gia tăng cơ hội bán hàng. Ảnh: THU Hà

Bà Alex Vogler, Giám đốc cấp cao phụ trách Marketing eBusiness của P&G khu vực châu Á - Trung Đông và châu Phi cũng từng khẳng định rằng, shoppertainment giờ đây đã trở thành kỳ vọng tối thiểu của người tiêu dùng. Nhiệm vụ của thương hiệu là khiến khách hàng cảm thấy vui vẻ và hứng thú trong quá trình tìm hiểu sản phẩm.