Vàng trong nước lên đỉnh mới, nhà đầu tư ‘đu đỉnh’ vẫn chờ hòa vốn 12/01/2026 09:13

(PLO)- Giá vàng trong nước mở đầu tuần mới với đà tăng mạnh, bám sát diễn biến leo thang của thị trường quốc tế trong bối cảnh các yếu tố hỗ trợ vĩ mô đồng loạt hội tụ.

Giá vàng trong nước bước vào tuần giao dịch mới với nhịp tăng mạnh, nhanh chóng xác lập mặt bằng giá cao kỷ lục khi thị trường quốc tế leo thang trước kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ và nhu cầu trú ẩn gia tăng.

Giá vàng kỷ lục nhưng không phải ai cũng thắng

Ngày 12-1, mở đầu phiên giao dịch, giá vàng trong nước nhanh chóng xác lập mặt bằng kỷ lục mới.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng được điều chỉnh tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua - bán lên 160 - 162 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC điều chỉnh tăng với biên độ tương đương, đẩy giá mua - bán lên 156,5 - 159 triệu đồng/lượng.

Còn tại Mi Hồng, doanh nghiệp này nâng giá mua thêm 1,9 triệu đồng/lượng và giá bán tăng 2,2 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 160,5 - 162 triệu đồng/lượng. Như vậy, cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 9999 trên thị trường trong nước đều đã thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng hơn 1,5% ngay trong phiên đầu tuần, xác lập đỉnh cao kỷ lục đầu tiên của năm 2026 quanh mốc 4.580 USD/ounce. Động lực chính đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trước những rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt, đồng thời số liệu việc làm Mỹ kém tích cực công bố cuối tuần trước đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm chuyển sang chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giá vàng trong nước chính thức lập kỷ lục mới. Ảnh: T.L

So với cuối tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng thêm khoảng 70 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng quốc tế hiện tương đương khoảng 145,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), tăng gần 2,5 triệu đồng/lượng chỉ sau vài phiên giao dịch.

Tính từ đầu năm đến nay, mức tăng quy đổi đã xấp xỉ 8,5 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, trong cùng giai đoạn, giá vàng miếng SJC chỉ tăng khoảng 10 triệu đồng/lượng. Sự không đồng pha giữa thị trường trong nước và quốc tế đã khiến chênh lệch giữa vàng SJC và giá vàng thế giới nới rộng lên khoảng 18,5 triệu đồng/lượng, phản ánh rõ tình trạng méo mó cung - cầu trên thị trường vàng nội địa.

Vàng "thẳng tiến" trong kịch bản Fed sẽ sớm hạ lãi suất

Giá vàng trên thị trường quốc tế thiết lập kỷ lục mới trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động Mỹ phát đi tín hiệu đã giảm mạnh hơn so với dự báo.

Báo cáo mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 50.000 việc làm trong tháng 12, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 66.000 việc làm, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ sớm chuyển sang chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026.

Dù tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4% và tiền lương tăng 0,3%, giới chuyên gia cho rằng bức tranh tổng thể vẫn cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt đúng dự báo. Điều này giúp Fed có thêm dư địa giữ lập trường ôn hòa hơn, đồng thời làm suy yếu đồng USD và lợi suất trái phiếu, hai yếu tố then chốt hỗ trợ đà tăng của vàng.

Theo bà Gina Bolvin, Chủ tịch Bolvin Wealth Management Group, sự kết hợp giữa tốc độ tăng trưởng việc làm đang chậm lại và các chỉ báo kinh tế vẫn đủ sức chống đỡ suy thoái đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất từ đầu năm 2026, ngay cả khi chưa cần hành động ngay trong các cuộc họp chính sách sắp tới.

Ở góc nhìn thị trường kim loại quý, ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, cho rằng vàng đang ngày càng “vận động thoải mái” với viễn cảnh Fed không cần tiếp tục thắt chặt chính sách. Việc đồng USD suy yếu cùng áp lực lợi suất thực giảm dần đang tạo nền tảng cho xu hướng tăng giá bền vững hơn, dù lạm phát dai dẳng có thể khiến tốc độ cắt giảm lãi suất diễn ra chậm hơn dự kiến.

Tuy vậy, một số ý kiến thận trọng cho rằng trong ngắn hạn, rủi ro lớn nhất trong tuần tới vẫn là dữ liệu lạm phát Mỹ, đặc biệt là chỉ số CPI. Nếu lạm phát duy trì trên vùng 2,8%, kỳ vọng nới lỏng chính sách có thể bị đẩy lùi, kéo theo khả năng điều chỉnh giảm 1–2% của giá vàng.

Dù vậy, ông Aaron Hill, chuyên gia phân tích tại FP Markets, nhận định Fed nhiều khả năng vẫn ưu tiên xử lý điểm yếu của thị trường lao động hơn là lo ngại áp lực giá cả ở mức vừa phải. Trong bối cảnh nợ công cao và rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt, môi trường vĩ mô nhìn chung vẫn thuận lợi cho kim loại quý. Theo ông Hill, giá vàng có thể dao động trong vùng 4.550 - 4.600 USD/ounce trong ngắn hạn.

Nhiều nhà phân tích thậm chí cho rằng xu hướng tăng của vàng tiếp tục được duy trì mà không còn phụ thuộc quá lớn vào biến động lãi suất. Ông Michael Brown, chuyên gia tại Pepperstone, đánh giá việc giá vượt ngưỡng 4.500 USD/ounce có thể kích hoạt làn sóng mua mới, mở đường cho các đỉnh cao tiếp theo.