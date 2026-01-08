Liệu giá vàng có biến động mạnh trong năm 2026? 08/01/2026 13:56

(PLO)- Giá vàng vẫn có khả năng phá vỡ các kỷ lục giá trong năm 2026.

Giá vàng thế giới hôm nay (8-1) chạm mức 4.423 USD/ounce, tương đương 142 triệu đồng/lượng.

​Theo giới phân tích, đà tăng phi mã của giá vàng trong hơn một năm qua đã thay đổi hoàn toàn tư duy của giới đầu tư về loại kim loại quý này. Xuyên suốt năm 2025, quỹ đạo đi lên của vàng liên tục phá vỡ các kỷ lục về giá, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của việc cắt giảm lãi suất, những lo ngại dai dẳng về lạm phát và tình hình bất ổn địa chính trị toàn cầu.

​Song song đó, các ngân hàng trung ương vẫn không ngừng gia tăng dự trữ vàng, trong khi các nhà đầu tư cá nhân ngày càng xem vàng vật chất là lá chắn an toàn trước sự bất ổn kinh tế, tạo bệ phóng vững chắc cho sự tăng trưởng giá trị.

​Hiện tại, giá vàng đang neo ở mức trên 4.400 USD, đồng nghĩa với việc những người mua vào ở vùng giá thấp hiện đang nắm giữ những vị thế có giá trị cao hơn đáng kể so với vốn đầu tư ban đầu.

​Những khoản tích trữ vốn như vậy giờ đây có thể chiếm tỉ trọng lớn trong tổng tài sản ròng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi thị trường vàng tiếp tục biến động, nhà đầu tư cần chú trọng không chỉ đến biến động giá mà còn cả việc hoạch định dài hạn.

​Các chuyên gia thường khuyến nghị duy trì tỉ trọng vàng ở mức 5-10% tổng danh mục, đóng vai trò là công cụ phòng vệ hơn là kênh đầu tư sinh lời chính. Vì vàng không tạo ra cổ tức hay lãi suất, giá trị của nó hoàn toàn đến từ việc tăng giá.

​Trong nhận định mới nhất, Ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho biết họ nâng mức giá mục tiêu của vàng lên ngưỡng 5.000 USD/ounce cho 3 quý đầu năm 2026.

​Sau giai đoạn lập đỉnh này, UBS dự báo giá vàng sẽ có nhịp điều chỉnh về mức 4.800 USD/ounce vào cuối năm 2026.

​UBS kỳ vọng nhu cầu đối với kim loại quý này sẽ tăng trưởng ổn định trong suốt năm 2026 nhờ sự hỗ trợ từ mức lãi suất thực thấp, những lo ngại dai dẳng về kinh tế toàn cầu, cũng như các bất ổn trong chính sách nội bộ của Mỹ, đặc biệt là những yếu tố liên quan đến kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ và áp lực tài khóa ngày càng gia tăng.