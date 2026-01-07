Khi nào vàng và bạc giảm giá? 07/01/2026 10:57

(PLO)- Vàng và bạc hoàn toàn có thể giảm giá dưới tác động của các yếu tố này.

Trong những ngày đầu năm mới 2026, thị trường kim loại quý đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ. Vàng và bạc không còn đơn thuần là công cụ phòng vệ chống lạm phát mà đã trở thành những tài sản nền tảng.

Vàng được xem như một loại tiền tệ thay thế cho đồng USD, trong khi bạc đóng vai trò then chốt trong quá trình điện khí hóa nền kinh tế toàn cầu.

Ông Ole Hansen, Giám đốc Chiến lược hàng hóa Ngân hàng Saxo Bank nhận định vàng có thể ở mức 5.000 USD/ounce dưới tác động của địa chính trị.

Những hành động quyết liệt của Mỹ trong việc thúc đẩy tham vọng lãnh thổ ở các khu vực khác đã tạo ra một bối cảnh toàn cầu phân mảnh và biến động hơn. Đây là môi trường lý tưởng để vàng tỏa sáng.

Dù triển vọng dài hạn rất tích cực, chuyên gia của Saxo Bank cũng đưa ra cảnh báo về áp lực bán kỹ thuật trong ngắn hạn. Sau mức tăng phi mã 150% của bạc và 67% của vàng trong năm 2025, các quỹ chỉ số sẽ buộc phải bán bớt các tài sản tăng trưởng nóng này để tái cân bằng danh mục.

Theo ước tính từ Goldman Sachs, thị trường bạc có thể đối mặt với áp lực bán kỹ thuật lên tới 5 tỉ USD. Đây là dòng tiền không quan tâm đến giá, có thể gây ra những đợt giảm sâu đột ngột dù các yếu tố cơ bản vẫn tốt.

Khác với vàng vốn thuần túy là tài sản trú ẩn, hơn 50% nhu cầu bạc đến từ công nghiệp điện tử, xe điện, pin mặt trời.

Nếu các lệnh thuế quan của Mỹ gây ra cuộc chiến thương mại toàn cầu khốc liệt, làm suy giảm tăng trưởng GDP thế giới, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp sẽ sụt giảm. Trong kịch bản này, bạc sẽ bị bán tháo mạnh hơn vàng vì nó mang tính chất của một kim loại công nghiệp.

Ngân hàng Commerzbank cho rằng tốc độ tăng trưởng hiện tại của vàng là không bền vững. Đơn vị này dự báo giá vàng có thể điều chỉnh 5-20% nếu các chính sách tài khóa của Mỹ mang lại hiệu quả tăng trưởng kinh tế thực tế và giải tỏa được áp lực thuế quan.