Các tổ chức tài chính lớn dự báo thế nào về giá vàng năm 2026? 06/01/2026 15:50

​(PLO)- Nhiều người mua vàng đã thắng lớn trong năm 2025. Hiện các tổ chức tài chính lớn đều dự báo kim loại quý sẽ tiếp tục thiết lập những cột mốc kỷ lục mới.

Theo Hãng tin vàng Kitco, nhìn lại năm 2025, giá vàng đã có cú tăng trưởng ngoạn mục. Vàng bắt đầu năm 2025 ở mức 2.622 USD/ounce, tương đương 83,8 triệu đồng/lượng.

Đến tháng 4-2025, giá vàng thiết lập cột mốc 3.500 USD/ounce (112 triệu đồng/lượng) sau thông báo về thuế quan toàn cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giá vàng chạm mức 4.381 USD/ounce vào tháng 10 và tháng 12-2025 đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại là 4.550 USD/ounce, tương đương 145,6 triệu đồng/lượng.

Nhiều ngân hàng lớn trên thế giới đang dự báo sự tăng trưởng mới của giá vàng trong năm 2026. J.P. Morgan kỳ vọng giá vàng đạt 5.055 USD/ounce (161 triệu đồng/lượng) vào cuối năm 2026 nhờ vào lực cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu.

Ngân hàng UBS đưa ra kịch bản tăng giá lên tới 5.400 USD/ounce (173 triệu đồng/lượng) nếu các rủi ro chính trị xung quanh kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn biến phức tạp.

Ngân hàng Wells Fargo và Bank of America đồng quan điểm về xu hướng tăng, dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce (160 triệu đồng/lượng) trong năm 2026.

Hội đồng vàng thế giới (WGC) cũng nhận định, nếu điều kiện kinh tế xấu đi đáng kể, nhu cầu đầu tư sẽ bùng nổ và giá vàng trên 5.000 USD/ounce là hoàn toàn khả thi.