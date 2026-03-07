SHB tăng cường bảo mật, ngừng Mobile Banking trên thiết bị rủi ro 07/03/2026 12:08

(PLO)- Thực hiện quy định mới về an toàn giao dịch trực tuyến của Ngân hàng Nhà nước, SHB sẽ dừng Mobile Banking trên thiết bị tiềm ẩn rủi ro, đồng thời kích hoạt lớp bảo vệ SShield để tăng cường an ninh giao dịch số.

Thực hiện Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về an toàn, bảo mật dịch vụ ngân hàng trực tuyến, kể từ ngày 1-3-2026, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) sẽ ngừng cung cấp dịch vụ Mobile banking trên các thiết bị không đảm bảo an toàn nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Cụ thể, ứng dụng Ngân hàng điện tử SHB SAHA sẽ tự động thoát hoặc dừng hoạt động trên các thiết bị có các dấu hiệu dưới đây:

1. Thiết bị Android đang bật chế độ cho phép kết nối và điều khiển trực tiếp từ máy tính (Android Debug Bridge - ADB), hoặc đã bị mở khóa cơ chế bảo vệ hệ thống (unlock bootloader).

2. Thiết bị đã bị can thiệp hệ thống (root/jailbreak), làm thay đổi hoặc làm suy giảm các lớp bảo mật mặc định của nhà sản xuất.

3. Thiết bị đang sử dụng các công cụ kỹ thuật để theo dõi hoặc can thiệp hoạt động của ứng dụng (debugger), hoặc chạy trên môi trường không phải thiết bị thật như máy ảo/giả lập (emulator).

4. Hành vi can thiệp, theo dõi hoặc ghi nhận dữ liệu trong quá trình ứng dụng hoạt động (hook).

5. Ứng dụng không phải là phiên bản chính thống, có dấu hiệu bị chỉnh sửa hoặc phát hành lại trái phép (repacking).

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tăng cường lớp bảo vệ SShield, chủ động ngăn chặn rủi ro trên thiết bị di động khi khách hàng sử dụng Mobile Banking.

Ngoài ra, cũng từ ngày 1-3, SHB sẽ tiếp tục nâng cấp “Giải pháp bảo vệ ứng dụng Ngân hàng điện tử - SShield” để phát hiện các hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng SHB SAHA đã cài đặt trong thiết bị di động nhằm tăng cường bảo vệ tài sản của khách hàng.

Theo đó, nhằm hạn chế gián đoạn trong quá trình sử dụng, SHB khuyến nghị khách hàng cập nhật SHB SAHA lên phiên bản mới nhất trên chợ ứng dụng chính thống (Google Play hoặc App Store), tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ nguồn lạ (file APK, đường link gửi qua SMS/Zalo…) và chủ động kiểm tra trạng thái bảo mật thiết bị.

Trường hợp thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, khách hàng có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ bình thường. Nếu hệ thống phát hiện thiết bị có dấu hiệu rủi ro, SHB SAHA tích hợp SShield sẽ tự động kích hoạt lớp bảo vệ nhằm ngăn chặn các nguy cơ lừa đảo, giả mạo và chiếm đoạt tài sản, đồng thời đảm bảo trải nghiệm giao dịch trực tuyến thông suốt.

Để đảm bảo sử dụng đầy đủ và ổn định các tính năng, khách hàng cần sử dụng thiết bị nguyên bản, đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật của nhà sản xuất. Trong trường hợp cần thiết, khách hàng nên liên hệ nhà sản xuất hoặc đơn vị sửa chữa uy tín để được kiểm tra, khắc phục. Đồng thời, khi xuất hiện cảnh báo trên SHB SAHA, khách hàng thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và liên hệ ngay Hotline 24/7 *6688 để được hỗ trợ.

Đại diện SHB cho biết, giải pháp này cũng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Thông tư 50/2024/TT-NHNN cùng các quy định pháp lý liên quan về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn giao dịch điện tử, góp phần nâng cao mức độ bảo mật và quyền lợi khách hàng.

“SShield là bước đi quan trọng trong chiến lược tăng cường an ninh số của SHB. Với lớp bảo vệ chủ động SShield, SHB SAHA không chỉ nâng cao tiêu chuẩn an toàn giao dịch mà còn từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số lấy khách hàng làm trung tâm”, vị này chia sẻ.