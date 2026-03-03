Vàng miếng SJC trên thị trường tự do về ngang thị trường niêm yết 03/03/2026 11:06

(PLO)- Giá vàng tự do bất ngờ hạ nhiệt, thu hẹp khoảng cách với thị trường chính thức, phản ánh nguồn cung cải thiện và tâm lý đầu cơ suy yếu rõ rệt.

Ngày 3-3, thị trường vàng trong nước bất ngờ “quay xe” giảm mạnh, bất chấp giá vàng thế giới vẫn neo cao. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh kỹ thuật và chiến lược giãn biên của doanh nghiệp đang lấn át yếu tố quốc tế.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng bị hạ 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, kéo giá giao dịch lùi về 186,4 – 189,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh tương đương, đưa mặt bằng giá mua bán vàng miếng về ngang SJC, thu hẹp dư địa chênh lệch.

Trong khi đó, Công ty vàng Mi Hồng giảm nhẹ hơn, chỉ 400.000 đồng ở chiều mua và 600.000 đồng ở chiều bán, neo giá ở 186,8 – 189,4 triệu đồng/lượng, áp dụng chung cho vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999. Cách điều chỉnh này cho thấy doanh nghiệp ưu tiên giữ ổn định mặt bằng bán ra, tránh gây xáo trộn tâm lý.

Giá vàng miếng SJC ngày 3-3 giảm mạnh trong khi khi vàng nhẫn 9999 lại giảm không đáng kể. Ảnh: T.L

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng hiện dao động quanh 186,8 – 189,8 triệu đồng/lượng, gần như xóa nhòa khoảng cách với mặt bằng niêm yết chính thức. Diễn biến này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý, khi trước đó vàng “chợ đen” thường duy trì mức giá cao hơn đáng kể.

Đáng chú ý, phân khúc vàng nhẫn 9999 ghi nhận mức giảm khá dè dặt. SJC chỉ hạ 300.000 đồng/lượng, niêm yết 186,1 – 189,1 triệu đồng/lượng. Riêng Sacombank-SBJ gần như “án binh”, chỉ giảm 100.000 đồng mỗi chiều, giao dịch quanh 180,5 – 183,5 triệu đồng/lượng.

Với mức giá thấp hơn các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu hay Phú Quý tới gần 5,5 triệu đồng/lượng, Sacombank-SBJ đang tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt ở phân khúc vàng nhẫn 24K. Tuy nhiên, mức giá mua vào cũng thấp tương ứng, phản ánh chiến lược cân bằng biên lợi nhuận trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh.

Ở chiều ngược lại, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế bật tăng hơn 47 USD, lên 5.367 USD/ounce.

Đà đi lên của kim loại quý được kích hoạt bởi căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông, với nguy cơ xung đột có thể kéo dài nhiều tuần. Rủi ro địa chính trị gia tăng đang phủ bóng lên triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy lạm phát mới, qua đó củng cố vai trò trú ẩn của vàng trong danh mục đầu tư.

Trên thị trường quốc tế, vàng đã tăng hơn 64% trong năm 2025 và hiện tiếp tục cộng thêm khoảng 20% từ đầu năm nay. Kim loại quý từng lập đỉnh lịch sử 5.594 USD/ounce vào ngày 29-1. Động lực tăng giá đến từ tổng hòa các yếu tố như rủi ro địa chính trị kéo dài, chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, lực mua bền bỉ của các ngân hàng trung ương và dòng vốn đổ mạnh vào các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng.

Theo Kitco, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục gia tăng dự trữ vàng trong tháng 1, đánh dấu tháng mua ròng thứ 15 liên tiếp, động thái củng cố xu hướng đa dạng hóa tài sản dự trữ. Sự gia tăng nhập khẩu vàng của Trung Quốc không chỉ mang tính mùa vụ mà còn phản ánh chiến lược tích lũy tài sản an toàn trong bối cảnh bất định toàn cầu ngày càng sâu rộng.