Giá vàng miếng SJC hôm nay 24-1 tăng mạnh, có nên mua vàng trang sức tích trữ?

(PLO)- Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt lập đỉnh mới, nhưng lực cầu vàng miếng SJC có dấu hiệu chững lại do khan hiếm nguồn cung và giá quá cao, trong khi đó vàng trang sức nổi lên như lựa chọn thay thế.

Sáng ngày 24-1, thị trường vàng trong nước ghi nhận giá vàng miếng SJC chính thức cán đỉnh cao mới ở mức 172,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,3 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng thêm 2,1 triệu đồng ở cả chiều so với cuối ngày hôm qua. Từ đầu năm đến nay mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng thêm 21,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý là vàng miếng SJC trên thị trường tự do lại giao dịch thấp hơn giá niêm yết chính thức cho thấy lực cầu từ người dân đang chững lại, khi tâm lý thận trọng gia tăng trước mức giá quá cao và nguồn cung bị siết chặt.

Trong bối cảnh vàng miếng và vàng nhẫn 9999 khó tiếp cận, nhiều nhà đầu tư cá nhân buộc phải chuyển hướng sang vàng trang sức để không đứng ngoài sóng giá. Đồng thời, việc giá bạc tăng nhanh hơn vàng cũng đang hút một phần dòng tiền, làm thay đổi cục diện đầu tư trên thị trường kim loại quý.

Vì sao người dân gom vàng trang sức?

Giá vàng miếng và vàng nhẫn 9999 liên tục lập đỉnh, nhưng việc sở hữu không hề dễ dàng. Trên thị trường, không ít người chấp nhận xếp hàng từ sáng sớm chỉ để mua được vài phân vàng. Riêng tại Công ty SJC, hoạt động bán ra gần như chỉ diễn ra trong buổi sáng, với hạn mức mỗi khách hàng tối đa 1 chỉ vàng nhẫn, khiến nguồn cung càng trở nên khan hiếm.

Chia sẻ với tư cách một nhà đầu tư cá nhân, chị Ngô Phương (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) cho biết: Trong bối cảnh vàng miếng và vàng nhẫn quá khó mua, chị buộc phải chuyển sang vàng trang sức như một giải pháp tình thế để không đứng ngoài sóng giá vàng.

Đầu tháng 12, khi giá vàng ở mức 150,58 triệu đồng/lượng, chị Phương mua một dây chuyền 6 chỉ, loại vàng 99. Quy đổi theo giá thời điểm đó, mỗi chỉ vàng có giá khoảng 15,06 triệu đồng, tương đương hơn 90 triệu đồng cho 6 chỉ (chưa bao gồm tiền công).

Đến chiều qua, khi giá vàng 99 được các doanh nghiệp thu mua vào ở mức 160,1 triệu đồng/lượng, chị quyết định chốt lời. Sau khi trừ 1 triệu đồng tiền công chế tác, số tiền thực thu đạt khoảng 95 triệu đồng, mang lại khoản lãi ròng gần 4,7 triệu đồng, tương đương tỷ suất sinh lời khoảng 5% chỉ sau gần 2 tháng.

Theo một chuyên gia ngành vàng, trường hợp trên phản ánh đúng thực tế dòng tiền đang buộc phải dịch chuyển sang vàng trang sức khi vàng miếng và vàng nhẫn khan hiếm. Tuy nhiên, vàng trang sức không phải công cụ tích trữ tối ưu, bởi chi phí tiền công chế tác ngay từ đầu đã tạo ra một “điểm trừ lợi nhuận” cố hữu.

Trong điều kiện giá vàng tăng mạnh và liên tục, tiền công có thể nhanh chóng được bù đắp, giúp nhà đầu tư vẫn có lãi. Ngược lại, nếu thị trường đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ, vàng trang sức sẽ là phân khúc chịu thiệt đầu tiên, do giá mua vào luôn thấp hơn đáng kể so với giá bán ra ban đầu.

Chuyên gia khuyến nghị, trong trường hợp buộc phải mua vàng trang sức để tích trữ, nhà đầu tư nên ưu tiên vàng 99, mẫu đơn giản, trọng lượng lớn, tiền công thấp. Đồng thời xác định rõ đây chỉ là giải pháp thay thế ngắn hạn, không nên coi là kênh nắm giữ dài hạn so với vàng miếng hoặc vàng nhẫn trơn.

Vàng sát mốc 5.000 USD/ounce: Không chỉ là cơn sốt đầu cơ

Hiện giá vàng thế giới đang dao động quanh mức 4.983 USD/ounce, có thời điểm đã bật lên 4.990 USD/ounce. So với một ngày trước,mỗi ounce vàng tăng khoảng 50 USD/ounce.

Ngay từ đầu năm nay, đà tăng của kim loại quý đều diễn ra quá nhanh. Tính đến nay, giá vàng trên thị trường quốc tế đã áp sát mốc 5.000 USD/ounce.

Dù các chỉ báo kỹ thuật đều cho thấy trạng thái mua quá mức, giới phân tích cho rằng đợt tăng này không chỉ là cơn sốt đầu cơ ngắn hạn, mà phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc của các dòng vốn toàn cầu.

Theo ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, động lực tăng giá và tâm lý FOMO rõ ràng đang đóng vai trò quan trọng, song sẽ là sai lầm nếu quy toàn bộ diễn biến hiện nay cho đầu cơ. “Bức tranh kinh tế vĩ mô rộng lớn vẫn nghiêng về kim loại quý”, ông Hansen nhấn mạnh.

Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là trụ cột then chốt, củng cố vai trò của vàng như một công cụ đa dạng hóa dự trữ trong bối cảnh niềm tin vào kỷ luật tài khóa ngày càng xói mòn. Việc các chính phủ liên tục gia tăng vay nợ, trong khi tính bền vững dài hạn của nợ công vẫn là dấu hỏi lớn, đang thúc đẩy xu hướng tìm đến các tài sản hữu hình.

Ở góc nhìn thị trường, ông Neil Welsh, Giám đốc mảng kim loại tại Britannia Global Markets, cho rằng mức giá hiện tại của vàng tuy “nóng”, nhưng hoàn toàn hợp lý nếu đặt trong bối cảnh tích lũy mạnh mẽ của ngân hàng trung ương và rủi ro địa chính trị kéo dài. “Đây giống như giao dịch phòng ngừa sự suy giảm giá trị hơn là một bong bóng đầu cơ”, ông nhận định.

Ông cũng cho rằng các ngân hàng trung ương lớn nhiều khả năng sẽ tiếp tục mua vào bất chấp biến động giá, trong khi các nhà quản lý danh mục đầu tư có thể đẩy mạnh tái phân bổ vốn sang vàng. Đặc biệt khi hàng loạt tổ chức lớn như Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank đồng loạt công bố các dự báo tích cực.

Dù mốc 5.000 USD/ounce đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường kim loại quý, ông Aaron Hill, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại FP Markets, cho rằng: Đà tăng của vàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo ông, lực mua đang chiếm ưu thế rõ rệt, khiến các nhịp điều chỉnh nhanh chóng bị hấp thụ. Với diễn biến hiện nay, khả năng vàng chạm mốc 5.000 USD là rất cao, thậm chí có thể tiến lên vùng 5.200 - 5.400 USD/ounce trước khi xuất hiện một đợt điều chỉnh đáng kể.

Nhu cầu nắm giữ vàng tăng lên khi nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn và đồng USD suy yếu, khiến yếu tố lãi suất cao không còn là lực cản lớn như trước đối với giá vàng.

Tuần tới, tâm điểm thị trường sẽ hướng đến cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dù giới đầu tư không kỳ vọng có thay đổi lớn. Dữ liệu lạm phát Mỹ cho thấy giá cả vẫn dai dẳng, trong khi tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động duy trì ổn định, khiến Fed chưa chịu áp lực phải sớm nới lỏng chính sách.

Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed cắt giảm lãi suất chỉ được thị trường đặt cược từ tháng Sáu trở đi. Cùng thời điểm, Ngân hàng Trung ương Canada cũng được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất.

Ngoài ra, các dữ liệu về sản xuất và niềm tin tiêu dùng trong tuần tới có thể tạo thêm biến động ngắn hạn cho thị trường.