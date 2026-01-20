Lãi suất không còn là yếu tố quyết định giá vàng? 20/01/2026 10:45

(PLO)- Vai trò trú ẩn của vàng trên thị trường quốc tế không còn đeo bám vào việc Fed có giảm lãi suất hay không mà phản ứng mạnh với các rủi ro khó lường như bất ổn địa chính trị và chính sách khó dự báo.

Thị trường vàng chính thức và tự do đã về gần sát giá thay vì khoảng cách chênh lệch lên đến 2-7 triệu đồng như thời gian qua.

Vàng nội hạ nhiệt chênh lệch

Ngày 20-1-2026, giá vàng miếng tại Công ty SJC không thay đổi so với cuối chiều qua, giữ mức giao dịch 163 – 165 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC đang được giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 163,6 – 165,6 triệu đồng/lượng, tức là chỉ chênh cao hơn so với giá niêm yết khoảng 600.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp này tăng thêm 300.000 đồng/lượng, lên 160 – 162,5 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng giữ nguyên bảng giá giao dịch của ngày hôm qua.

Diễn biến này chủ yếu đến từ việc thị trường vàng thế giới đi ngang quanh ngưỡng 4.667 USD/ounce.

Giá vàng thế giới có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce trong năm nay. Ảnh minh họa

Vàng củng cố vai trò tài sản trú ẩn

Nhận định về xu hướng của giá vàng thế giới trong bối cảnh kim loại quý đang vượt đỉnh, ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược vàng của State Street Investment Management (Công ty quản lý tài sản toàn cầu, thuộc tập đoàn tài chính State Street Corporation của Mỹ) cho rằng: Bên cạnh những phiên giao dịch ở vùng giá cao kỷ lục mới, sẽ là những điều chỉnh giảm sâu do áp lực chốt lời. Tuy nhiên, những biến động đó không làm suy giảm xu hướng tăng giá trong dài hạn, thậm chí, kịch bản giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026 đang trở nên ngày càng thực tế.

“Những nhịp chốt lời ngắn hạn, thậm chí một giai đoạn điều chỉnh kéo dài cả tháng, cũng không đủ để làm lệch hướng xu thế tăng mang tính cấu trúc của vàng. Xác suất kim loại quý này vươn lên mốc 5.000 USD/ounce trong 6–9 tháng tới hiện đã vượt 30%, thậm chí đang tiệm cận ngưỡng 40%” - ông Doshi nhấn mạnh.

Theo Doshi, sức bền của giá vàng cho thấy thị trường đang thay đổi cách nhìn về rủi ro. Thay vì chỉ tập trung vào câu chuyện lãi suất như trước đây, nhà đầu tư ngày càng quan tâm nhiều hơn đến những rủi ro lớn và khó đoán hơn, từ bất ổn địa chính trị đến chính sách khó dự báo.

Báo cáo Giám sát vàng tháng 1 của State Street cũng đi theo mạch phân tích này, khi chỉ ra căng thẳng địa chính trị leo thang, thâm hụt ngân sách kéo dài và môi trường chính sách thiếu ổn định là các trụ đỡ mang tính cấu trúc cho giá vàng. Đặc biệt, mức nợ chính phủ và doanh nghiệp toàn cầu đã vọt lên kỷ lục trong năm 2025, trở thành động lực vĩ mô quan trọng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn.

Trong bối cảnh các rủi ro kinh tế, địa chính trị có xu hướng lan rộng, vàng ngày càng khẳng định vai trò là “tấm đệm” an toàn cho danh mục đầu tư nhờ mức biến động tương đối thấp, khả năng giữ giá tốt và giúp nhà đầu tư giảm sốc khi thị trường tài chính biến động mạnh.

Lãi suất không còn là yếu tố quyết định

Về chính sách tiền tệ, ông cho rằng lãi suất hiện chỉ còn là yếu tố thứ yếu đối với giá vàng. Lạm phát đã hạ nhiệt, nhưng khó có khả năng sớm quay về mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo kịch bản cơ sở của State Street, Fed nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái án binh bất động trong năm 2026, bất kỳ động thái nới lỏng nào cũng chỉ xuất hiện nếu thị trường lao động xấu đi rõ rệt. Tuy vậy, lịch sử cho thấy vàng thường hoạt động tốt trong những giai đoạn Fed tạm dừng kéo dài, miễn là xu hướng trung hạn vẫn hướng tới cắt giảm lãi suất.

Ở phía cầu, cả nhu cầu vật chất lẫn đầu tư đều đang tạo đà đi lên cho kim loại quý màu vàng. Bên cạnh đó, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò điểm tựa vững chắc, củng cố vùng hỗ trợ dài hạn trên 4.000 USD/ounce.

Dòng vốn ETF cũng kể một câu chuyện đáng chú ý. Các quỹ ETF vàng khép lại năm 2025 với lượng vốn vào kỷ lục, bất chấp yếu tố mùa vụ thường kém thuận lợi vào cuối năm. State Street cho rằng đà này vẫn còn nhiều dư địa trong năm 2026, ngay cả dưới những giả định thận trọng, trong khi tổng lượng vàng nắm giữ vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh năm 2020.

"Ở quy mô toàn cầu, vàng vẫn chưa được phân bổ đúng mức trong các danh mục đầu tư. Điều này đồng nghĩa dư địa để gia tăng tỉ trọng vẫn còn khá lớn. Trong bối cảnh hiện nay, vùng giá 4.000–5.000 USD/ounce được xem là hợp lý và có cơ sở" - ông Doshi nêu quan điểm.

Theo ông, những nhịp điều chỉnh nếu có cũng sẽ không làm suy yếu triển vọng dài hạn. Ngược lại, nó còn mở ra cơ hội tái gia nhập thị trường, thậm chí tạo điều kiện để dòng tiền quay lại, nhất là khi các nhịp giảm đã liên tục được mua vào trong thời gian qua.