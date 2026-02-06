Vì sao tiền số bitcoin mất giá quá nhanh? 06/02/2026 14:13

(PLO)- Theo dữ liệu từ Coin Glass, khoảng 1 tỉ USD các vị thế tiền số bitcoin đã bị thanh lý trong vòng 24 giờ qua

Năm 2025, tiền số bitcoin đã từng đạt mức giá cao nhất mọi thời đại là 126.198 USD. Như vậy, đồng tiền điện tử nổi tiếng nhất thế giới hiện đã mất một nửa giá trị so với mức đỉnh hồi tháng 10 năm ngoái.

Sự sụp đổ này cũng đồng nghĩa với việc bitcoin đã mất sạch thành quả từ đợt tăng giá sau chiến thắng của ông Trump vào tháng 11-2024, khi các nhà đầu tư từng kỳ vọng ông sẽ dỡ bỏ các quy định kìm hãm ngành này.

Theo giới phân tích, nguyên nhân đằng sau mùa đông tiền điện tử mới này phần lớn đến từ những hoài nghi về việc liệu bitcoin có thực sự là vàng kỹ thuật số hay không, khi nó đang bị cuốn trôi theo tâm lý rút khỏi các tài sản rủi ro thay vì trở thành bệ đỡ cho nhà đầu tư.

Làn sóng bán tháo này chủ yếu đến từ việc các nhà đầu tư tìm cách thoát khỏi các tài sản rủi ro trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, các mối đe dọa thuế quan tái diễn và nỗi lo về việc thắt chặt quy định đối với ngành tiền điện tử...

Thị trường mã hóa cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy sụt giảm chung khi thị trường chứng khoán đi ngang trong tháng qua với những báo cáo kết quả kinh doanh gây lo ngại từ các tập đoàn lớn như Microsoft, bên cạnh sự bất ổn từ việc bổ nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ mới.

Thêm vào đó, các kim loại quý cũng chứng kiến đợt bán tháo mạnh mẽ khi giá vàng và bạc lao dốc sau giai đoạn tăng nóng, với việc bạc vừa trải qua ngày tồi tệ nhất lịch sử khi giảm gần 30%. Ngoài ra, sự phân kỳ tiếp diễn giữa vàng với mức tăng 24% kể từ tháng 10-2025 và bitcoin với mức giảm 50% càng củng cố thêm tâm lý tiêu cực đó.

Các quỹ ETF bitcoin cũng không bùng nổ như kỳ vọng và nguồn vốn từ các tổ chức đã sụt giảm trong những tháng gần đây, khiến khối lượng giao dịch thấp và làm trầm trọng thêm các phản ứng tiêu cực của những nhà giao dịch cá nhân.

Theo dữ liệu từ Coin Glass, khoảng 1 tỉ USD các vị thế tiền số bitcoin đã bị thanh lý trong vòng 24 giờ qua và tính tổng thể thị trường tiền điện tử toàn cầu đã bốc hơi 2.000 tỉ USD giá trị kể từ khi đạt đỉnh.

Cùng với đà giảm của bitcoin, tiền số ether cũng giảm hơn 13% xuống còn 1.854 USD với mức giảm tích lũy gần 38% tính từ đầu năm.

Việc suy giảm quá mạnh của đồng tiền số bitcoin khiến các nhà đầu tư đánh giá lại tính hữu dụng thực tế của một loại token vốn được thúc đẩy không chỉ như một công cụ phòng ngừa lạm phát và những bất ổn kinh tế vĩ mô, mà còn là giải pháp thay thế cho tiền định danh và các tài sản trú ẩn truyền thống như vàng.

Các nhà phân tích tại Deutsche Bank đánh giá đà bán tháo liên tục cho thấy các nhà đầu tư truyền thống đang mất dần sự quan tâm và sự bi quan chung về tiền điện tử đang gia tăng.

Tiền số bitcoin phần lớn giao dịch cùng chiều với các tài sản rủi ro khác như cổ phiếu, đặc biệt là trong các đợt bùng phát căng thẳng địa chính trị, trong khi việc áp dụng làm phương thức thanh toán hàng hóa và dịch vụ vẫn ở mức tối thiểu.

Bitcoin hiện kém hiệu quả hơn hẳn so với vàng khi giảm gần 40% trong năm qua, trong khi hợp đồng vàng tương lai tăng 61% cùng kỳ và các loại tiền điện tử khác như ether hay solana cũng đang lao dốc mạnh, chạm mức thấp nhất trong vòng hai năm.

Tuy nhiên các nhà đầu tư bitcoin vẫn có ánh sáng cuối đường hầm bởi lịch sử cho thấy những đợt sụp đổ tương tự vào năm 2014, năm 2018 hay giai đoạn 2021 đến 2022 đều dẫn đến sự phục hồi hoàn toàn của bitcoin trong vòng một năm rưỡi sau đó.