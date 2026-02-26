Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, C.P. Việt Nam vinh danh dự án ứng dụng AI 26/02/2026 16:18

Ngày 24-2, tại Đồng Nai, C.P. Việt Nam tổ chức vinh danh 20 cá nhân và dự án xuất sắc trong cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại C.P. Việt Nam, đánh dấu bước phát triển trong việc ứng dụng AI vào thực tiễn công việc của nhân viên và vận hành của công ty.

Lễ trao giải diễn ra tại Trụ sở chính của C.P. Việt Nam trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2, với sự tham dự của ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, Ban Lãnh đạo công ty, cùng tập thể cán bộ công nhân viên, đặc biệt là các thành viên đạt giải của cuộc thi.

“AI sẽ tiếp tục là trọng tâm trong định hướng phát triển bền vững của C.P. trong thời gian tới. AI không thay thế mà sẽ hỗ trợ nhân viên C.P. Việt Nam làm việc hiệu quả hơn. Vì vậy, điều quan trọng là đội ngũ nhân viên có thể làm việc cùng AI, phát huy tốt nhất vai trò hỗ trợ của AI trong thực tế công việc, từ đó có thể đảm nhiệm các công việc mới, cũng như tạo ra nhiều giá trị mới cho công việc. C.P. Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân viên được học tập, nâng cao kỹ năng để có thể làm việc hiệu quả trong thời đại của AI”, ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam cho biết.

Cuộc thi sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Với tên gọi “The AI Maker”, cuộc thi ứng dụng AI được C.P. Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm 2025. Qua hai mùa thi, Ban Tổ chức nhận được 250 bài dự thi.

Ở mùa 1, nhân viên được khuyến khích sử dụng AI để sáng tạo nội dung truyền thông về Net Zero và bảo vệ môi trường, qua đó bước đầu tiếp cận vai trò của công nghệ trong phát triển bền vững.

Sang mùa 2, cuộc thi tập trung vào các dự án có khả năng ứng dụng thực tế, được chấm điểm dựa trên tiêu chí hiệu quả, tính khả thi, mức độ ứng dụng công cụ AI và yếu tố đổi mới, sáng tạo.

Hiện AI được triển khai tại nhiều bộ phận như công nghệ thông tin, phòng dịch, kiểm soát chất lượng, kế toán, R&D và khối văn phòng. Việc ứng dụng AI góp phần tự động hóa xử lý dữ liệu, rút ngắn thời gian lập báo cáo, tối ưu quy trình vận hành, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Giải nhất cuộc thi“The AI Maker”mùa 2 được trao cho chị Lê Thị Tuyết Lan với dự án “số hóa dữ liệu theo thời gian thực”.

Anh Nguyễn Trường Sinh, Bộ phận Truyền thông, Trưởng nhóm đạt giải nhất “The AI Maker” mùa 1 với video “Today Green – Tomorrow Bright”, cho biết dự án nhằm truyền tải thông điệp phát triển bền vững theo cách gần gũi, dễ hiểu. Việc ứng dụng AI giúp nội dung về môi trường được thể hiện sinh động, góp phần lan tỏa nhận thức trong nội bộ doanh nghiệp.

Ở mùa 2, giải nhất thuộc về dự án “Paperless & Real-time” của chị Lê Thị Tuyết Lan, Trưởng nhóm Quản lý chất lượng, Nhà máy chế biến thực phẩm C.P. Củ Chi. Dự án ứng dụng AI để số hóa dữ liệu theo thời gian thực, rút gọn quy trình xử lý từ 5 bước xuống còn 1 bước so với phương pháp nhập liệu thủ công.

Giải nhì mùa 2 là dự án chuyển đổi số phòng thí nghiệm (Lab AI) của Nhà máy thức ăn chăn nuôi C.P. Hải Dương. Dự án chuẩn hóa, số hóa dữ liệu, theo dõi liên tục các chỉ tiêu phân tích, nâng cao độ chính xác trong kiểm soát chất lượng và góp phần củng cố niềm tin khách hàng.

Đào tạo nhân viên làm chủ trí tuệ nhân tạo

Song song với các cuộc thi nhằm khuyến khích các dự án mang tính ứng dụng thực tế, C.P. Việt Nam cũng đẩy mạnh đào tạo về AI cho nhân viên.

Trong năm 2025, gần 4.000 nhân viên C.P. Việt Nam đã tham gia 12 khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng liên quan đến AI nhằm giúp đội ngũ làm quen với công cụ mới và chủ động thích ứng với yêu cầu công việc thay đổi nhanh chóng.

C.P. Việt Nam vinh danh các cá nhân, dự án xuất sắc trong cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc triển khai ứng dụng AI tại C.P. Việt Nam được đặt trong một lộ trình đào tạo và ứng dụng cụ thể. Khi nhân viên vừa được trang bị kiến thức, vừa có cơ hội thử nghiệm trong thực tế, quá trình chuyển đổi số trở nên gần gũi với công việc hàng ngày, góp phần đưa việc ứng dụng công nghệ và AI trở thành một phần quen thuộc trong quy trình làm việc, hỗ trợ nâng cao năng lực cá nhân và hiệu quả công việc.