7 ô tô tông liên hoàn, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tê liệt 26/02/2026 10:44

(PLO)- Chỉ trong vài phút trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 ô tô.

Rạng sáng nay (26-2), trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã rơi vào trạng thái tê liệt cục bộ sau chuỗi 3 vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra ở cự ly quá hẹp. Sự cố trên liên quan đến 7 phương tiện một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đỏ về sự nguy hiểm trong việc không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Một xe khách chắn ngang hết làn đường.

Cụ thể, khoảng 3 giờ sáng nay, thời điểm tài xế dễ rơi vào trạng thái mất tập trung nhất, chuỗi tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại Km29+300 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng).

Theo ghi nhận, 3 vụ va chạm xảy ra dồn dập trên phần đường hướng từ TP.HCM đi Khánh Hòa, mỗi vị trí chỉ cách nhau vỏn vẹn khoảng 50 mét.

Đầu tiên là một chiếc xe khách mang biển số tỉnh Gia Lai bất ngờ mất lái, lao đi như tên bắn và tông ngã 7 cục bê tông dải phân cách cứng giữa đường. Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục trượt dài vào lề, cày nát hệ thống hộ lan mềm.

Một xe khách khác cũng gặp nạn tương tự.

Ngay sau đó, ở vị trí thứ hai, một xe khách khác lặp lại kịch bản tương tự. Chiếc xe mất kiểm soát, húc văng 8 cục bê tông dải phân cách và xé toạc khoảng 5 mét hộ lan mềm bên lề đường.

Đỉnh điểm của sự hỗn loạn là vụ va chạm thứ ba, cuốn 5 phương tiện vào chung vào tai nạn liên hoàn này bao gồm: 1 xe khách giường nằm, 1 xe đầu kéo, 1 ô tô 7 chỗ và 2 xe tải.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hai chiếc xe khách to lớn nằm chắn ngang, bít kín toàn bộ mặt đường. Đáng sợ nhất là chiếc ô tô 7 chỗ bị kẹp ở giữa, phần đầu xe biến dạng hoàn toàn.

Ô tô bị nát phần đầu.

Hậu quả của vụ va chạm khiến toàn bộ các phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc không thể nhúc nhích. Hàng đoàn xe nối đuôi nhau chôn chân giữa đêm tối, gây ùn ứ kéo dài nhiều km trên tuyến cao tốc huyết mạch.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) đã phối hợp cùng đơn vị quản lý tuyến có mặt tại hiện trường điều tiết, phân luồng từ xa, khẩn cấp hướng dẫn các phương tiện hướng Nam - Bắc di chuyển rời cao tốc tại nút giao ĐT.720.

Vụ tai nạn khiến làn đường tê liệt.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân chính xác của chuỗi va chạm này. Tuy nhiên, sự việc một lần nữa nhắc nhở các tài xế: Trên cao tốc, một giây lơ là, một mét thiếu an toàn cũng đủ để tạo ra thảm họa khôn lường.