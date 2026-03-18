Xe máy tông trụ điện ở Quảng Ngãi, 2 thanh niên tử vong 18/03/2026 18:00

(PLO)- Hai thanh niên đi xe máy không gắn biển kiểm soát tông vào trụ điện chiếu sáng trên đường Hoàng Sa, tỉnh Quảng Ngãi dẫn đến tử vong.

Ngày 18-3, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Hoàng Sa đoạn qua tổ dân phố Ngọc Thạch, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin ban đầu, xe máy hiệu Honda màu đen, không gắn biển số, chở hai người lưu thông. Khi đến địa điểm trên, xe máy bất ngờ lao sang bên phải, tông vào trụ điện chiếu sáng trên vỉa hè.

Tai nạn khiến em Phạm Quốc T (18 tuổi, ngụ xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) tử vong tại chỗ; em Đặng Công T (17 tuổi, ngụ phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.