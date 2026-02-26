Ngày Vía Thần Tài: Người dân Cần Thơ xếp hàng mua vàng từ sáng sớm 26/02/2026 11:32

(PLO)- Sáng sớm ngày vía Thần tài, nhiều người dân Cần Thơ đã chờ trước các tiệm vàng để mua vàng cầu may.

Ngày vía Thần tài, không khí mua bán vàng tại TP Cần Thơ sôi động ngay từ đầu giờ sáng 26-2 (Mùng 10 Tết).

Tại các tuyến đường trung tâm quận Ninh Kiều, nhiều cửa hàng vàng mở cửa sớm, khách đứng chờ trước cửa tiệm, bên trong quầy giao dịch liên tục có người ra vào.

Tại hệ thống của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị kế hoạch sản phẩm cho mùa cao điểm Tết và vía Thần tài từ nhiều tháng trước.

Dịp này, PNJ giới thiệu nhiều bộ sưu tập như Kim Bảo Như Ý, Lucky Mickey, Turning Gold, Thập Nhị Linh Thú, Thiên Mã Đăng Hoa và Blindbox Vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc.

Sản phẩm vàng hình ảnh linh vật ngựa độc đáo

Khách hàng hào hứng với Bộ sưu tập Blindbox Vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc được giới thiệu theo hình thức “túi mù”.

Trước biến động giá vàng, nhu cầu thị trường có thời điểm tăng cao nhưng PNJ đã chủ động nguồn hàng, đa dạng phân khúc đáp ứng nhu cầu khách hàng

Ngoài vàng miếng và vàng nhẫn trơn, PNJ đẩy mạnh các dòng trang sức vàng 99% có trọng lượng từ 1 phân, 5 phân đến 1–2 chỉ, thiết kế thanh mảnh, phù hợp đeo hằng ngày nhưng vẫn đảm bảo giá trị tích lũy.

Chị Minh Hà, một khách hàng, chia sẻ: “Mỗi dịp Tết tôi thường đi mua vàng. Năm nay, tôi rất ấn tượng với các bộ sưu tập mới của PNJ đặc biệt là bộ sưu tập Blind Box Vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc. Ngoài ra mẫu mã rất đa dạng phù hợp với các lứa tuổi, có thể tặng hay dùng làm vật trang trí, tích sản."

Bà Triệu Minh Thơ, Giám đốc kinh doanh PNJ chi nhánh khu vực miền Tây, cho biết nhu cầu mua sắm ngày càng linh hoạt. Người dân vừa quan tâm yếu tố tích trữ vừa chú trọng tính ứng dụng và hình thức sản phẩm.

“Tích trữ vẫn được ưa chuộng. Chúng tôi đã chủ động nguồn hàng, đa dạng phân khúc từ vàng miếng, vàng nhẫn trơn đến trang sức vàng 99% để đáp ứng nhu cầu người dân trong dịp cao điểm" - bà Thơ nói.

Trong khi đó, tại một số cửa hàng vàng SJC trên địa bàn, người dân xếp hàng chờ đến lượt giao dịch. Theo thông báo từ cửa hàng, mỗi khách được mua tối đa 0,5 chỉ vàng trong một buổi; nếu buổi chiều còn hàng có thể quay lại mua nhưng cũng không quá 0,5 chỉ.

Tại cửa hàng SJC, khách phải xếp hàng mua vàng với số lượng giới hạn

Đang chờ đến lượt, chị Thu Thủy cho biết chị xếp hàng mua vàng SJC giúp bạn, còn bản thân chủ yếu mua vàng trang sức.

“Năm nào tôi cũng đi mua vàng ngày vía Thần tài để cầu may và thường chỉ mua vàng trang sức vì giá mềm hơn và có thể đeo hàng ngày hay tích lũy cũng được” - chị Thủy chia sẻ.

Tiệm vàng chưa mở cửa nhưng đã có đông khách đến đứng chờ mua vàng Ngày Vía Thần Tài

Đôi vợ chồng trẻ bế con đến mua vàng lấy may ngày vía Thần tài

Ngay từ sáng sớm, một tiệm vàng ở khu vực bến Ninh Kiều TP Cần Thơ đã đông nghẹt khách

Tại các cửa hàng vàng tư nhân ở trung tâm thành phố, nhiều người dân đến sớm dù tiệm chưa mở cửa; một số nơi mở cửa sớm và nhanh chóng chật kín khách.

Tuy vậy, không phải mọi người đều chọn mua vàng đúng ngày này. Bà Trần Ngọc Thanh, một người dân cho biết vẫn giữ thói quen mua vàng cầu may đầu năm nhưng không nhất thiết vào ngày vía Thần tài.

“Tôi thường mua vào những ngày đầu năm mới khi tiệm mở cửa, đến ngày Thần tài thì tôi chỉ mua lễ vật về cúng thôi” - bà nói.

Ngày vía Thần tài từ lâu được nhiều người dân xem là dịp mua vàng lấy may đầu năm với lựa chọn đa dạng từ vàng miếng, vàng nhẫn trơn đến các dòng trang sức phục vụ nhu cầu tích lũy và sử dụng.