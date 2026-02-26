Ngày vía Thần Tài: Cá lóc nướng bán chậm do trời mưa, heo đất tiết kiệm được săn đón

Ngày 26-2 (mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), do ảnh hưởng thời tiết tại TP.HCM có mưa, sức mua các mặt hàng phục vụ ngày vía Thần Tài nhìn chung không sôi động bằng mọi năm.
Tuy nhiên, cá lóc nướng là món cúng quen thuộc trong dịp này vẫn ghi nhận lượng tiêu thụ ổn định.
Trước đó, trong ngày mùng 9 tháng Giêng, tại một số chợ truyền thống như chợ Thiếc (quận 6), không khí mua sắm khá rộn ràng. Người dân tranh thủ chuẩn bị lễ vật cúng ngày Ngọc Hoàng và vía Thần Tài từ sớm.
Đặc biệt vào tối mùng 9, các điểm bán heo đất dọc một đoạn đường Cộng Hòa thu hút đông người ghé mua.
Với mẫu mã đa dạng từ loại mini đến kích cỡ lớn bằng chất liệu thạch cao hoặc gốm sứ được vẽ thủ công, giá mỗi con dao động từ 20.000 đồng đến cả triệu đồng.
Một khách hàng trẻ cho biết đã tìm mua mẫu heo đất mini ở nhiều nơi nhưng chỉ đến đây mới còn hàng. Người bán giới thiệu đây là mẫu đang được ưa chuộng, riêng trong nửa ngày đã bán được khoảng 100 con.
Chủ một điểm bán heo đất gần đó hồ hởi cho biết, tính đến tối mùng 9 ông đã bán được khoảng 600 con.
Theo ông, năm nào đến dịp vía Thần Tài, sức mua heo đất cũng tăng mạnh vì người dân quan niệm mua về để cầu tài lộc, tích trữ may mắn đầu năm.
“Năm nay khách vẫn đông như mọi năm. Dự kiến trong ngày mùng 10, hoạt động mua bán sẽ còn sôi động hơn nữa” - ông nói.
Tại “phố cá lóc” trên đường Tân Kỳ Tân Quý, các sạp cá nướng đã đỏ lửa từ đêm mùng 9. Đến sáng ngày vía Thần Tài, dù trời mưa nặng hạt, không khí mua bán vẫn khá hối hả. Người bán tất bật nướng cá trong khi người mua đội mưa chờ đến lượt.
Ông Trung, chủ một điểm bán cá lóc nướng lớn trên tuyến đường này cho biết: "Năm nay chúng tôi đánh giá tình hình kinh tế còn khó khăn nên chủ động giảm sản lượng để đảm bảo tính ổn định."
Cụ thể, năm nay ông chuẩn bị khoảng hơn 1.000 con cá lóc nướng, giảm đáng kể so với hơn 2.000 con của năm ngoái.
"Sức mua thực tế vẫn khá tốt, chỉ là do trời mưa nên tiến độ bán có chậm hơn một chút. Theo đó, đến buổi chiều lượng cá đã tiêu thụ gần hết" - ông Trung chia sẻ.
Theo ông Trung, mỗi con cá lóc nướng loại lớn nhất được bán với giá 240.000 đồng. Mức giá này không biến động nhiều so với ngày thường.
"Dù giá nhập dịp này có tăng nhưng chúng tôi chỉ điều chỉnh nhích lên một chút để bù chi phí và giữ chân khách" - ông Trung cho biết thêm. Nhà vườn và tiểu thương không nâng giá quá cao để lấy lãi trong một ngày.
Bên cạnh kênh chợ truyền thống, các hệ thống bán lẻ hiện đại cũng chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu cúng đầu năm. Đại diện hệ thống Co.opmart cho biết thị trường đang ấm dần lên ở nhóm hàng phục vụ lễ vía Thần Tài và Rằm tháng Giêng.
Tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra, đơn vị đã chuẩn bị sẵn hoa tươi, trái cây và các món cúng truyền thống.
Riêng tại TP.HCM, từ ngày 26 đến 28-2, hệ thống phục vụ thêm gà luộc giá 118.000 đồng/kg và mẹt cá lóc quay giá 128.000 đồng/phần.
Dịp này siêu thị cũng tung chương trình khuyến mãi lớn để kích cầu tiêu dùng.
Tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op, hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu từ gạo, dầu ăn đến thực phẩm bổ dưỡng được ưu đãi đến 50%.
Tương tự, MM Mega Market bên cạnh tiếp tục duy trì lượng hàng dự trữ hợp lý đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mãi đầu đồng hành cùng người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp.Cụ thể, nhóm thịt heo đang áp dụng mức giá đặc biệt như: nạc dăm loại 1 từ 169.000 đồng còn 149.000 đồng/kg; nạc vai heo đông lạnh từ 115.000 đồng còn 99.000 đồng/kg.
Thịt gà, thịt bò và thủy sản như cá tra, cá chẽm, cá chép, cá điêu hồng cũng đang được triển khai giá ưu đãi nhằm hỗ trợ chi tiêu sau Tết.
Tại Lotte Mart giảm đến 50%, mua 1 tặng 1 nhiều sản phẩm chăm sóc da, dầu gội, sữa tắm…,