Ngày vía Thần Tài: Cá lóc nướng bán chậm do trời mưa, heo đất tiết kiệm được săn đón 26/02/2026 19:48

(PLO)- Chủ một điểm bán cá lóc nướng lớn tại "phố cá lóc" cho biết năm nay đánh giá tình hình kinh tế còn khó khăn nên chủ động giảm sản lượng còn 1/2 so với năm ngoái.

Ngày 26-2 (mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), do ảnh hưởng thời tiết tại TP.HCM có mưa, sức mua các mặt hàng phục vụ ngày vía Thần Tài nhìn chung không sôi động bằng mọi năm.

Tuy nhiên, cá lóc nướng là món cúng quen thuộc trong dịp này vẫn ghi nhận lượng tiêu thụ ổn định.

Video Người dân mua đồ cúng và heo đất tiết kiệm trước ngày vía Thần Tài.

Trước đó, trong ngày mùng 9 tháng Giêng, tại một số chợ truyền thống như chợ Thiếc (quận 6), không khí mua sắm khá rộn ràng. Người dân tranh thủ chuẩn bị lễ vật cúng ngày Ngọc Hoàng và vía Thần Tài từ sớm.

Người dân mua đồ cúng từ sớm tại chợ Thiếc. Ảnh: TÚ UYÊN

Đặc biệt vào tối mùng 9, các điểm bán heo đất dọc một đoạn đường Cộng Hòa thu hút đông người ghé mua.

Với mẫu mã đa dạng từ loại mini đến kích cỡ lớn bằng chất liệu thạch cao hoặc gốm sứ được vẽ thủ công, giá mỗi con dao động từ 20.000 đồng đến cả triệu đồng.

Các điểm bán thu hút người mua heo đất tiết kiệm. Ảnh: TÚ UYÊN

Một khách hàng trẻ cho biết đã tìm mua mẫu heo đất mini ở nhiều nơi nhưng chỉ đến đây mới còn hàng. Người bán giới thiệu đây là mẫu đang được ưa chuộng, riêng trong nửa ngày đã bán được khoảng 100 con.

Heo đất mi ni này được một khách hàng săn tìm với giá 40.000 đồng. Ảnh: TÚ UYÊN

Chủ một điểm bán heo đất gần đó hồ hởi cho biết, tính đến tối mùng 9 ông đã bán được khoảng 600 con.



Theo ông, năm nào đến dịp vía Thần Tài, sức mua heo đất cũng tăng mạnh vì người dân quan niệm mua về để cầu tài lộc, tích trữ may mắn đầu năm.

“Năm nay khách vẫn đông như mọi năm. Dự kiến trong ngày mùng 10, hoạt động mua bán sẽ còn sôi động hơn nữa” - ông nói.

Ống heo Trư bát giới tiết kiệm.

Tại “phố cá lóc” trên đường Tân Kỳ Tân Quý, các sạp cá nướng đã đỏ lửa từ đêm mùng 9. Đến sáng ngày vía Thần Tài, dù trời mưa nặng hạt, không khí mua bán vẫn khá hối hả. Người bán tất bật nướng cá trong khi người mua đội mưa chờ đến lượt.

Ông Trung, chủ một điểm bán cá lóc nướng lớn trên tuyến đường này cho biết: "Năm nay chúng tôi đánh giá tình hình kinh tế còn khó khăn nên chủ động giảm sản lượng để đảm bảo tính ổn định."

Cụ thể, năm nay ông chuẩn bị khoảng hơn 1.000 con cá lóc nướng, giảm đáng kể so với hơn 2.000 con của năm ngoái.

"Sức mua thực tế vẫn khá tốt, chỉ là do trời mưa nên tiến độ bán có chậm hơn một chút. Theo đó, đến buổi chiều lượng cá đã tiêu thụ gần hết" - ông Trung chia sẻ.

Nhiều tiệm cá lóc đã nghi ngút khói từ trước ngày vía Thần Tài. Ảnh: NGUYỄN LINH. ﻿

Theo ông Trung, mỗi con cá lóc nướng loại lớn nhất được bán với giá 240.000 đồng. Mức giá này không biến động nhiều so với ngày thường.

"Dù giá nhập dịp này có tăng nhưng chúng tôi chỉ điều chỉnh nhích lên một chút để bù chi phí và giữ chân khách" - ông Trung cho biết thêm. Nhà vườn và tiểu thương không nâng giá quá cao để lấy lãi trong một ngày.

Bên cạnh kênh chợ truyền thống, các hệ thống bán lẻ hiện đại cũng chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu cúng đầu năm. Đại diện hệ thống Co.opmart cho biết thị trường đang ấm dần lên ở nhóm hàng phục vụ lễ vía Thần Tài và Rằm tháng Giêng.

Tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra, đơn vị đã chuẩn bị sẵn hoa tươi, trái cây và các món cúng truyền thống.

Riêng tại TP.HCM, từ ngày 26 đến 28-2, hệ thống phục vụ thêm gà luộc giá 118.000 đồng/kg và mẹt cá lóc quay giá 128.000 đồng/phần.