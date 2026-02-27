Hàng chục ngàn du khách xin 'nước thánh' cầu may ở con suối nhỏ Phủ Na
Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG
(PLO)- Trong những ngày đầu tiên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phủ Na (xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) đã đón hàng vạn người đến chiêm bái, cầu bình an xin “nước thánh” dưới đỉnh ngàn Nưa.
Từ cổng tam quan vào khu chính điện, dòng người di chuyển chậm rãi trên tay mỗi người là lễ vật, ánh mắt gửi gắm những ước vọng bình an, hanh thông cho một năm phía trước.
Trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND xã Xuân Du cho biết công tác chuẩn bị được triển khai từ đầu tháng Chạp, từ vệ sinh cảnh quan đến không gian đền phủ được trang trí hoa tươi, câu đối đỏ và các tiểu cảnh truyền thống, tạo diện mạo khang trang, an toàn cho du khách.
Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Phủ Na được đảm bảo, người ăn xin, lang thang chèo kéo du khách xin tiền đã không còn tái diễn như những năm trước đây.