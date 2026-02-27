Hàng chục ngàn du khách xin 'nước thánh' cầu may ở con suối nhỏ Phủ Na 27/02/2026 08:31

(PLO)- Trong những ngày đầu tiên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phủ Na (xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) đã đón hàng vạn người đến chiêm bái, cầu bình an xin “nước thánh” dưới đỉnh ngàn Nưa.