Hàng chục ngàn du khách xin 'nước thánh' cầu may ở con suối nhỏ Phủ Na

Kinh tế

Du lịch

Hàng chục ngàn du khách xin 'nước thánh' cầu may ở con suối nhỏ Phủ Na

Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG

(PLO)- Trong những ngày đầu tiên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phủ Na (xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) đã đón hàng vạn người đến chiêm bái, cầu bình an xin “nước thánh” dưới đỉnh ngàn Nưa.

Hàng vạn du khách về Phủ Na xin nước thánh ở con suối dưới đỉnh ngàn Nưa -7.JPG
Những ngày sau Tết Nguyên đán, Khu di tích lịch sử văn hóa, danh thắng Phủ Na, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa đón hàng vạn lượt du khách đến dâng hương, cầu may mắn, bình an.
Hàng vạn du khách về Phủ Na xin nước thánh ở con suối dưới đỉnh ngàn Nưa -8.JPG
Ghi nhận của PLO đến hết ngày 26-2 (tức mùng 10 tháng Giêng), rất đông người dân và du khách thập phương đổ về Phủ Na vãn cảnh, cầu an và xin lộc từ con suối nhỏ chảy ở sườn núi Nưa.
Hàng vạn du khách về Phủ Na xin nước thánh ở con suối dưới đỉnh ngàn Nưa -6.JPG
Phủ Na nằm cách trung tâm tỉnh khoảng 30 km. Nơi này được coi là vùng đất thiêng, thờ Bà Triệu, Công chúa Liễu Hạnh và Mẫu Thượng Ngàn. Ngay tại khu vực đền Cô Chín ở cuối khu di tích, luôn có rất đông người chen chúc đợi đến lượt thắp nhang, dâng lễ.
Hàng vạn du khách về Phủ Na xin nước thánh ở con suối dưới đỉnh ngàn Nưa -5.JPG
Bên cạnh đền Cô Chín là dòng suối nhỏ trên núi Nưa – nơi hàng chục nghìn người khi đến Phủ Na xin “nước thánh”.
Hàng vạn du khách về Phủ Na xin nước thánh ở con suối dưới đỉnh ngàn Nưa -12.JPG
Nhiều người quan niệm đây là “nước thánh”, nên sau khi vãn cảnh thường dùng tay lấy nước uống, rửa mặt, hoặc xin nước vào các can, chai nhựa mang về, xem như một điều may mắn cho cả năm.
Hàng vạn du khách về Phủ Na xin nước thánh ở con suối dưới đỉnh ngàn Nưa -10.JPG
Ngay bên cạnh ngôi đền cổ phủ màu rêu phong có một mạch nước trong chảy ra từ một hẻm đá nhỏ. Theo nhiều người dân địa phương, mạch nước này quanh năm không bao giờ cạn.
Hàng vạn du khách về Phủ Na xin nước thánh ở con suối dưới đỉnh ngàn Nưa -11.JPG
Nhiều người cho biết đây là hẻm đá thuộc dãy núi Nưa (xã Xuân Du), gồm nhiều ngọn núi hợp thành, cao 300-500 m, nằm vắt ngang trên phạm vi ba huyện cũ của Thanh Hóa là Triệu Sơn, Nông Cống và Như Thanh.
Hàng vạn du khách về Phủ Na xin nước thánh ở con suối dưới đỉnh ngàn Nưa -13.JPG
Dòng nước được ban quản lý dẫn về trung tâm khu đền để du khách sau khi rửa tay có thể vục nước xoa lên mặt, cầu may mắn.
Hàng vạn du khách về Phủ Na xin nước thánh ở con suối dưới đỉnh ngàn Nưa -3.JPG
Anh Hoàng Đông, du khách đến từ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: “Nước có vị ngọt thanh, trong vắt, mát lạnh. Được uống nước ở đây, những muộn phiền, xui xẻo năm cũ sẽ qua đi để đón chào một năm mới bình an, may mắn”.
Phủ Na-Thanh Hóa - xin nước thánh 3 .jpg
Hình ảnh du khách sau khi xin "nước thành" bước đi chậm rãi trở về trong niềm vui ngày đầu năm du xuân Phủ Na.
Phủ Na-Thanh Hóa - xin nước thánh.jpg
Đến với Phủ Na trong những ngày sau Tết Nguyên đán, nhiều du khách cho biết họ bất ngờ khi không gian khu đền phủ được trang hoàng rực rỡ hơn, nhiều tiểu cảnh xuân được dựng công phu.
Phủ Na-Thanh Hóa 6.jpg
Phủ Na-Thanh Hóa - xin nước thánh 4.jpg
Phủ Na-Thanh Hóa - xin nước thánh6.jpg
Phủ Na-Thanh Hóa - xin nước thánh7.jpg
Từ cổng tam quan vào khu chính điện, dòng người di chuyển chậm rãi trên tay mỗi người là lễ vật, ánh mắt gửi gắm những ước vọng bình an, hanh thông cho một năm phía trước.
Phủ Na-Thanh Hóa - xin nước thánh 12 .jpg
Toàn cảnh đền Mẫu ở Phủ Na uy nghiêm dưới chân dãy núi Nưa – nơi hàng vạn người tìm về cội nguồn mỗi dịp đầu xuân.
1U1B1466.jpg
1U1B1516.jpg
1U1B1518.jpg
Phủ na xin nước thánh.jpg
Trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND xã Xuân Du cho biết công tác chuẩn bị được triển khai từ đầu tháng Chạp, từ vệ sinh cảnh quan đến không gian đền phủ được trang trí hoa tươi, câu đối đỏ và các tiểu cảnh truyền thống, tạo diện mạo khang trang, an toàn cho du khách.
Phủ Na-Thanh Hóa 7.jpg
Theo lãnh đạo xã Xuân Du cho biết, tính đến hết ngày ngày 10 tháng Giêng (tức ngày 26-2), trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, Phủ Na đã đón khoảng hơn 50 ngàn lượt du khách.
_HDO4533.jpg
1U1B1513.jpg
Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Phủ Na được đảm bảo, người ăn xin, lang thang chèo kéo du khách xin tiền đã không còn tái diễn như những năm trước đây.
Phủ Na-Thanh Hóa - xin nước thánh 35.jpg
Phủ Na (còn gọi là Na Sơn Động Phủ) nằm dưới chân dãy núi Nưa, gắn với huyền tích Triệu Thị Trinh khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Di tích được xây dựng năm 1909. Từ đỉnh Na Sơn cao hơn 550 m, mạch nước ngầm trong vắt chảy quanh năm, góp phần tạo nên chiều sâu tâm linh cho vùng đất này.
Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Phủ Na #Nước Thánh #Phủ Na #Thanh Hóa #Xuân Du #Tết Nguyên Đán #Nưa #Đền Cô Chín #Bính Ngọ #Cầu May #Du Khách

Đọc thêm