Ngắm tháp Eiffel làm từ bánh mì tại lễ hội quy mô lớn ở TP.HCM 19/03/2026 12:17

(PLO)- Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 với điểm nhấn là mô hình tháp Eiffel độc đáo được tạo hình từ bánh mì.

Sáng 19-3, Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức họp báo công bố Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 với quy mô lớn và nhiều hoạt động hấp dẫn. Lễ hội năm 2026 có chủ đề “Bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới - lan tỏa năm châu” diễn ra từ ngày 23 đến 26-4 tại Công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định).

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho biết lễ hội dự kiến quy tụ khoảng 150 gian hàng và thu hút hơn 200.000 lượt khách tham quan. Đến nay, hơn 100 đơn vị đã đăng ký tham gia.

Ban tổ chức đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM để triển khai các quy trình kiểm soát. Các đơn vị tham gia phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vệ sinh từ khâu tập huấn đến chế biến, bảo quản thực phẩm.

Họp báo công bố Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 sáng 19-3. Ảnh: THU TRINH.

Nghệ sĩ Việt Hương, đại diện thương hiệu bánh mì Sugar Town, cho biết việc tham gia lễ hội là cơ hội để quảng bá ẩm thực Việt đến bạn bè quốc tế. Theo nghệ sĩ Việt Hương, bánh mì không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là niềm tự hào văn hóa, cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Lễ hội năm nay mang đến nhiều không gian trải nghiệm phong phú như cổng lễ hội với linh vật ngựa và tiểu cảnh hoa sen, tháp Eiffel tạo hình từ bánh mì. Ngoài ra còn có không gian trưng bày bánh mì xưa và nay; khu vực biểu diễn và xác lập kỷ lục với 50 món chay ăn kèm bánh mì; cùng không gian giao thương ẩm thực phục vụ du khách.

Lễ hội bánh mì Việt Nam dự kiến thu hút khoảng 150 gian hàng và hơn 200.000 lượt khách tham quan. Ảnh: THU TRINH.

Bên cạnh đó, chương trình còn tặng xe bánh mì khởi nghiệp để hỗ trợ cộng đồng. Đặc biệt, lễ hội có sự đồng hành của H’Hen Niê và Ngô Trần Hải An trong vai trò đại sứ, góp phần quảng bá hình ảnh bánh mì Việt Nam đến công chúng trong và ngoài nước.

Dịp này còn có sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam với nhiều hoạt động như cuộc thi Pagett Award, tọa đàm và giao thương.