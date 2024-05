150.000 người tham gia lễ hội bánh mì Việt Nam tại TP.HCM 22/05/2024 14:12

Sáng 22-5, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM thông tin, lễ hội bánh mì Việt Nam diễn ra từ ngày 17 đến 19-5 tại công viên Lê Văn Tám đã thu hút 150.000 lượt khách (bao gồm khách quốc tế) tham gia, tăng gần 50% so với lần tổ chức đầu tiên.

Theo bà Khánh, một trong các vấn đề ban tổ chức đặc biệt quan tâm, tăng cường giám sát trong lễ hội là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.

“Ban tổ chức lễ hội chia nhau thường xuyên giám sát các gian hàng, kiểm tra nguồn nước, rác thải,… quan sát cảm quan về nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm. Cứ khoảng 2 tiếng đồng hồ ban tổ chức sẽ đi một vòng để kiểm tra các gian hàng về an toàn thực phẩm". - bà Khánh chia sẻ.

Theo ghi nhận, nhiều gian hàng thu hút lượng khách "khủng", điển hình như công ty Vinamilk có khoảng hơn 110.000 lượt trải nghiệm món bánh mì chấm sữa đặc hương vị dâu, chocolate…

Một số thương hiệu bánh mì nổi tiếng có chương trình giảm giá hoặc tặng kèm sản phẩm trong một số khung giờ nhất định như bánh mì Tăng tặng 1.968 viên xíu mại; công ty Le Saffre tặng miễn phí các bánh ra lò cho khách tham quan...

Du khách quốc tế thưởng thức bánh mì chấm sữa tại lễ hội bánh mì Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: TT.

Đồng thời, ban tổ chức cũng kiểm soát chặt chẽ vấn đề giá bán bánh mì tại lễ hội, trong đó, các đơn vị cam kết niêm yết từ 20.000-68.000đồng/ổ.

Trong quá trình tổ chức lễ hội bánh mì, ban tổ chức cũng gặp không ít khó khăn trong khâu tổ chức. Do lượng khách tham quan quá đông nên việc bố trí giữa xe cũng không đáp ứng được hết, khách tham quan phải chờ đợi lâu và nhiều lúc không gửi được xe, phải gửi ở những bãi xe tự phát.

Lễ hội bánh mì lần thứ 2 thu hút 150.000 lượt khách tham quan. Ảnh: TT.

Trong ba ngày, lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn như phần công diễn 150 món ăn kèm bánh mì được xác lập kỷ lục; khu vườn cổ tích trưng bày loại thú từ bánh mì rộng 90m2 được trang trí cây kiểng với chủ đề “Cô bé quàng khăn đỏ”; cổng chào hình rồng, mô hình bánh mì khổng lồ, cối xay gió...