Các địa phương của Hàn Quốc cùng tham gia sự kiện về văn hóa, du lịch... ở Long An 12/11/2024 15:52

Ngày 12-11, Ban Tổ chức Tuần Văn hóa – Thể thao - Du lịch tỉnh Long An năm 2024 đã tổ chức họp báo, thông tin về sự kiện.

Theo ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, Tuần Văn hóa – Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Long An – Khát vọng sông Vàm”, nhằm thu hút đầu tư, kích cầu phát triển du lịch gắn với việc phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa, nhân văn và tài nguyên thiên nhiên. Long An đặt mục tiêu sẽ đón 1 triệu du khách trong tuần lễ này, tương tự như lần thứ nhất diễn ra năm 2022.

Tuần Văn hóa – Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 có nhiều chuỗi hoạt động phong phú như: Hội nghị liên kết, hợp tác, xúc tiến du lịch và sản phẩm OCOP giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Hội chợ Thương mại, Ẩm thực, Du lịch Long An - Hàn Quốc năm 2024...

Đồng thời, bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải thi đấu thể thao, lễ hội âm nhạc hoành tráng. Sự kiện sẽ giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực đặc trưng, các dịch vụ du lịch chất lượng gắn kết giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Long An, những nét đẹp văn hóa tiềm năng của các địa phương Hàn Quốc là đối tác cùng tham gia sự kiện

Ông Hoàng Đình Cán, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An chủ trì buổi họp báo. Ảnh: HD

Ông Hoàng Đình Cán, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An cho biết, đây là sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội nổi bật của tỉnh Long An nhằm giới thiệu, quảng bá vùng đất, con người, tiềm năng và thế mạnh đặc trưng của tỉnh Long An đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Vùng đất giàu bản sắc và có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa, năng động và hội nhập, tràn đầy niềm tin và khát vọng vươn lên.

Long An đặt mục tiêu đón 1 triệu du khách đến với tỉnh trong dịp Tuần Văn hóa – Thể Thao – Du lịch lần 2. Ảnh: HD

Dịp này, du khách cũng được giới thiệu văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của các địa phương Hàn Quốc cùng tham gia sự kiện. Qua đó tăng cường sự gắn kết, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa tỉnh Long An với các địa phương trong nước và với các địa phương, đối tác của Hàn Quốc.