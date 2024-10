Nhiều hoạt động đặc sắc tại Tuần Văn hóa – Thể Thao - Du lịch Long An 23/10/2024 15:23

Sáng 23-10, Sở TT&TT tỉnh Long An cho biết UBND tỉnh Long An sẽ tổ chức Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Long An – Khát vọng Sông Vàm”, nhằm thu hút đầu tư, kích cầu phát triển du lịch gắn với việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn khác.

Hội chợ thương mại, ẩm thực sẽ thu hút nhiều du khách đến thưởng thức. Ảnh: HD

Tuần Văn hóa – Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 có nhiều chuỗi hoạt động phong phú như: Hội nghị liên kết, hợp tác, xúc tiến du lịch và sản phẩm OCOP giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Hội chợ Thương mại, Ẩm thực, Du lịch Long An - Hàn Quốc năm 2024…

Đồng thời, bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; giải thi đấu thể thao; lễ hội âm nhạc hoành tráng, tại Tuần Văn hóa – Thể Thao – Du lịch sẽ giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực đặc trưng, các dịch vụ du lịch chất lượng gắn kết giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Long An; những nét đẹp văn hóa tiềm năng của các địa phương Hàn Quốc cùng tham gia sự kiện.

Qua đó tăng cường sự gắn kết, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa tỉnh Long An với các địa phương, đơn vị trong nước và với các địa phương, đối tác của Hàn Quốc.

Tuần Văn hóa - Du lịch lần 1 đã diễn tạo dấu ấn với du khách nhiều hoạt động phong phú. Ảnh: HD

Đây cũng là cơ hội để tỉnh tìm kiếm đối tác, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch, thương mại, công nghiệp; trao đổi, liên kết với một số địa phương trong nước và trên thế giới nhằm mở rộng giao lưu văn hóa, lan tỏa những giá trị của văn hóa truyền thống, đặc trưng văn hóa địa phương, góp phần bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc vào sự nghiệp xây dựng và phát triển.