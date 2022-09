Người dân Long An nô nức đi xem pháo hoa Tuần Văn hóa – Du lịch

Mừng kỷ niệm 55 năm Long An được phong tặng 8 chữ vàng “ Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, hàng ngàn người ở Long An và các tỉnh lân cận đã kéo về TP Tân An xem trình diễn pháo hoa sau hai năm tạm ngưng vì COVID-19, với nhiều cung bậc cảm xúc.

Tuần Văn hóa – Du lịch là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17/9/1967 - 17/9/2022).

Trong đêm khai mạc, hàng vạn người dân du khách được tận hưởng nhiều cung bậc cảm xúc qua chương trình nghệ thuật đặc sắc với những bài hát, điệu múa mang đậm nét văn hóa Nam bộ.

Ông Trần Văn Tuấn (xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, Long An) cho biết: “ Nhà tôi cách TP Tân An gần 60km nên hai vợ chồng đi từ sớm để đến xem văn nghệ và pháo hoa. Quá lâu rồi người dân Long An mới lại được xem chương trình này, không khí nô nức thật là vui.

Tôi hy vọng Long An tổ chức thêm những hoạt động ý nghĩa để thu hút khách du lịch và nhiều nhà đầu tư đến với tỉnh.”

Đặc biệt, kết thúc chương trình nghệ thuật là màn trình diễn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp. Hàng vạn người dân TP Tân An và du khách xa gần đã cùng nhau thưởng thức một đêm hội ánh sáng.