Long An: Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2022

Tối ngày 17-9, tại TP Tân An, UBND tỉnh Long An long trọng tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022 với chủ đề “Long An – Khát vọng sông Vàm”. Đến dự có Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương – Mai Văn Chính; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Lê Tấn Dũng cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Long An, đến dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 là sự kiện có quy mô lớn, đây lần đầu tiên được Long An tổ chức, gắn với Kỷ niệm 55 năm ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17/9/1967 - 17/9/2022).

Sự kiện diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 17-9 đến ngày 21-9, với chuỗi gồm 13 hoạt động đa dạng, phong phú, cùng thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, Tuần Văn hóa - Du lịch là cơ hội cho các khu di tích, điểm tham quan, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá các thương hiệu, sản phẩm.

Trong đó, có những hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân như: không gian trò chơi dân gian và trò chơi tuổi thơ miền quê; giao lưu đờn ca tài tử và triển lãm ảnh; Lễ hội ẩm thực đường phố, nghề truyền thống gắn với Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP tỉnh Long An năm 2022; Giải Long An Marathon 2022 - Về Đồng Tháp Mười; Chung kết cuộc thi Hoa khôi sông Vàm; Famtrip; giao lưu bóng chuyền; hội thảo phát triển bền vững du lịch Long An giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;….

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, không chỉ trong thời gian của Tuần Văn hóa - Du lịch mà xuyên suốt trong thời gian tới, tỉnh Long An sẽ tăng cường quảng bá, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mở ra hướng đi mới để đánh thức tiềm năng du lịch tỉnh nhà. Đặc biệt, sẽ xây dựng tốt hơn hình ảnh “Người Long An hiếu khách, văn minh, lịch thiệp”, tạo điều kiện mở rộng giao lưu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đưa hình ảnh của Long An đến gần hơn với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Ngay sau lễ khai mạc và chương trình văn nghệ, đông đảo người dân và du khách hào hứng thưởng thức màn trình diễn pháo hoa chào mừng Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2022. Những loạt pháo hoa đầy sắc màu được bắn lên bầu trời trong niềm vui sướng và phấn khởi của nhiều người. Đây là lần bắn pháo hoa trở lại sau hơn một năm tỉnh Long An không thể tổ chức vì đại dịch Covid-19.