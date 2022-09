Sắp diễn ra Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Long An năm 2022

Sáng 7-9, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022” với chủ đề “Long An – Khát vọng Sông Vàm”. Sự kiện sẽ được tổ chức trong 5 ngày từ ngày 17 đến 21-9. Ngày hội nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng, Kiên cường, Toàn dân đánh giặc” (17-9-1967 – 17-9-2022).

Tuần Văn hóa – Du lịch Long An có nhiều chuỗi hoạt động phong phú như: Lễ hội ẩm thực đường phố, nghề truyền thống; Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP tỉnh Long An năm 2022; Giao lưu đờn ca tài tử; Hội thi “Người đẹp sông Vàm”, giải chạy Marathon – Về đồng tháp Mười…

Với thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 là cơ hội cho các khu di tích, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến du khách trong và ngoài nước.

Sự kiện cũng là cơ hội để tỉnh Long An tìm kiếm đối tác, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch; đánh thức tiềm năng du lịch phong phú của tỉnh; trao đổi, liên kết với một số địa phương trong nước và trên thế giới...