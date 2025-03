Tiến Luật, Duy Khánh cùng các anh tài khuấy động Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Nhật 31/03/2025 15:48

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản lần 8 thu hút sự chú ý của đông đảo kiều bào khắp nước Nhật.

Tổng lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Ngô Trịnh Hà và bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Osaka trao bằng khen cho các anh tài

Đặc biệt, Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Osaka năm nay còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, gồm: Tiến Đạt, Hà Lê, Rhymastic, Binz, Quốc Thiên, Duy Khánh. Các anh tài đã gửi tới khán giả những màn trình diễn bùng nổ như: Thu hoài, Lặng, Đào liễu, Think of you, Ngày mai người ta lấy chồng, Diễm xưa…

Các anh tài khiến khán giả phấn khích với các tiết mục trong "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Hà Lê chinh phục khán giả qua ca khúc "Diễm xưa".

Những màn kết hợp Thu hoài, Đào liễu, Khiến nó ngầu… của các anh tài cũng đã khiến khán giả hò reo, phấn khích hát theo.

Xen kẽ giữa các tiết mục, nhóm anh tài còn tổ chức trò chơi khiến fans Việt vô cùng thích thú. Đặc biệt, tiết mục Nối vòng tay lớn đã thực sự làm bùng nổ sân khấu khi các anh tài và khán giả hòa giọng cùng nhau.

Các anh tài giao lưu cùng khán giả tại Osaka

Gần 5.000 người Việt ở Osaka đã đổ về tòa thị chính thành phố Sakai để hoà giọng cùng các anh tài. Nhiều fans đã đi xe 5 tiếng để gặp thần tượng, có fans bay từ Việt Nam qua để ủng hộ những anh tài mà mình yêu thích.

Chia sẻ cảm xúc về buổi diễn, Quốc Thiên cho hay: "Được đứng ở Osaka hát cho bà con người Việt mình nghe, Thiên và anh em vô cùng hạnh phúc. Dù thời tiết ở Nhật lúc này rất lạnh nhưng tình cảm và sự cổ vũ của mọi người khiến Thiên cảm thấy cực kì ấm áp".

Nhiều khán giả mặc trang phục truyền thống đến giao lưu tại lễ hội

Buổi diễn của các anh tài nhóm Nhà trẻ của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai được xem là dấu ấn đẹp, viên mãn cho Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Nhật.

Ông Ngô Trịnh Hà, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên Osaka có buổi biểu diễn của các anh tài và khiến bà con người Việt thích thú đến vậy.

Đây là một món quà ý nghĩa của các nghệ sĩ dành cho bà con ở xa tổ quốc. Qua chương trình, họ được sống trong không khí của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai – một chương trình giải trí nhưng thấm đẫm giá trị truyền thống, gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.

Trước buổi biểu diễn, dàn nghệ sĩ và bà con đã cùng nhau xếp hình bản đồ Việt Nam, hát vang quốc ca đầy tự hào, kiêu hãnh.

Anh tài Tiến Đạt và Tiến Luật thay mặt các nghệ sĩ gửi lời cảm ơn trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh sự quán Việt Nam cùng hàng ngàn bà con người Việt tại Nhật Bản. Chính sự hào hứng của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho các nghệ sĩ cống hiến hết mình.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nhật Ngô Trịnh Hà và bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Osaka, đã trao giấy khen cho từng anh tài vì những đóng góp cho hoạt động giao lưu văn hóa.