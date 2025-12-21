Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Mạng xã hội là thế giới ảo nhưng mang vết cắn thật 21/12/2025 15:27

(PLO)- Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cảm nhận mạng xã hội là thế giới ảo nhưng lại mang những vết cắn thật và máu chảy thật.

Ngày 21-12, cuốn sách Mã đáo thành công (Chém theo chiều gió tập 8) - ấn phẩm mới nhất của tác giả Peter Pho chính thức ra mắt bạn đọc.

Tập sách là hành trình của tác giả với những bài viết giàu trải nghiệm, bao phủ nhiều mảng đời sống. Nội dung trải dài từ những khoảnh khắc đời thường, câu chuyện văn hóa - lịch sử, tôn giáo - tâm linh, đến các vấn đề xã hội, chính trị, ẩm thực, du lịch và nghệ thuật.

Ở mỗi chủ đề, Peter Pho không chỉ quan sát mà còn phân tích, đối thoại và khai mở. Tác giả mang đến cho người đọc cảm giác như đang đồng hành cùng một người kể chuyện từng trải, hào sảng và tinh tế.

Tác giả Peter Pho (trái) tại sự kiện ra mắt cuốn sách của mình. Ảnh: TV.

Trong lời giới thiệu, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều gọi Peter Pho là người “qua đời sống này với bản chất và tinh thần của nước và gió”. Đó là sự mềm mại, linh hoạt nhưng luôn đủ lực cuốn người đọc vào những suy tư sâu lắng.

Chính giọng viết ấy đã tạo nên đặc trưng của Peter Pho: hóm mà không cợt, dữ dội mà không cực đoan, uyên bác nhưng không xa rời đời sống.

Đề cập đến mạng xã hội, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ, nếu hiểu mạng xã hội là gì thì chúng ta sẽ hiểu được bản lĩnh của Peter Pho.

“Trên mạng xã hội, ta sống giữa muôn vạn loại người còn trong đời sống ta chỉ sống với một số ít gia đình, công sở, khu phố. Bởi thế, khi ta xuất hiện là ta bị cả một thế giới theo dõi và ai cũng có thể phán xét, bàn luận, chửi rủa, quy tội”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.

Cuốn sách 'Mã đáo thành công". Ảnh: HV.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng đề cập bản thân ông từng viết mạng xã hội là thế giới ảo nhưng lại mang những vết cắn thật và máu chảy thật.

Cuốn sách Mã đáo thành công không đi theo một trục chủ đề duy nhất mà mở ra thế giới tản văn đa thanh. Mỗi bài viết là một góc nhìn, một câu hỏi hay một sự rung động.

Từ tiếng thở dài trước cái đẹp mong manh, nỗi thương cảm dành cho tài năng bạc mệnh đến những lập luận sắc bén trước vấn đề thời sự. Tất cả hợp thành bức tranh rộng mở, chân thực về đời sống xã hội mà chính tác giả đã trải qua, chiêm nghiệm và thuật lại qua ngòi bút văn chương đầy mê hoặc.