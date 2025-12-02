Giao lưu cùng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: “Từ đọc đến viết - hành trình phát triển ngôn ngữ” 02/12/2025 18:46

(PLO)- Ngoài giao lưu với với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chương trình giới thiệu bộ truyện Papelucho của Marcela Paz – ví dụ điển hình về việc trẻ tự ghi lại thế giới quan qua trang viết.

Ngày 5-12 tới, tại Nhà sách FAHASA Tân Định (lầu 01, 389 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hoà, TP.HCM), độc giả sẽ có cơ hội được giao lưu trực tiếp với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, để cùng nhau bàn luận về chủ đề: “Từ Đọc đến Viết – Hành trình phát triển ngôn ngữ”.

Đồng hành cùng con trong giai đoạn phát triển ngôn ngữ

Sự kiện tập trung thảo luận về văn hoá đọc hiện nay, đặc biệt ở trẻ em. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sẽ cùng phụ huynh trao đổi các vấn đề như: vì sao trẻ ngày càng ít hứng thú với sách; ngôn ngữ và trí tưởng tượng của trẻ chịu tác động thế nào từ môi trường số và nhịp sống hiện đại; làm sao xây dựng thói quen đọc bền vững ngay từ giai đoạn trẻ bắt đầu hình thành tư duy ngôn ngữ.

Với kinh nghiệm sáng tác và nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển văn hoá đọc, nhà thơ sẽ chia sẻ các góc nhìn thực tế, giúp phụ huynh hiểu rõ vai trò của mình khi đồng hành cùng con qua hoạt động đọc và viết. Một điểm nhấn của chương trình là các gợi ý mang tính ứng dụng nhằm khơi gợi hứng thú đọc và hỗ trợ trẻ tập viết.

Thông tin lịch buổi giao lưu với ﻿nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Tại buổi giao lưu, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sẽ giới thiệu những phương pháp giúp phụ huynh biến việc đọc thành niềm vui. Bên cạnh đó là cách khuyến khích trẻ phát triển kỹ năng viết như viết nhật ký hoặc thử sáng tác truyện ngắn để bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc.

Song song với nội dung trao đổi, chương trình giới thiệu bộ truyện Papelucho của Marcela Paz – ví dụ điển hình về việc trẻ tự ghi lại thế giới quan qua trang viết. Bộ truyện gồm 12 tập kể về Papelucho, cậu bé 8 tuổi người Chile, giàu trí tưởng tượng và ghi lại mọi trải nghiệm bằng nhật ký. Nhân vật được xây dựng chân thật, không rập khuôn, qua đó truyền cảm hứng để trẻ tự viết câu chuyện của chính mình. Lối viết tự nhiên khiến tác phẩm gần gũi, như đang đọc nhật ký của một đứa trẻ thực sự.

Ba tập đầu tiên của Papelucho đã có mặt tại hệ thống Nhà sách FAHASA từ ngày 28-11-2025 để phụ huynh và các em bắt đầu hành trình đọc và theo dõi tiến trình ra mắt đủ 12 tập.

Sự kiện dành cho gia đình và người yêu sách

Sự kiện giao lưu cùng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được kỳ vọng mang lại cho phụ huynh, độc giả và những người làm công tác văn hoá – giáo dục cơ hội nhìn lại tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tâm hồn và ngôn ngữ cho trẻ thông qua sách. Không chỉ dừng ở phần trò chuyện, ban tổ chức còn thiết kế khu vực trò chơi dành cho thiếu nhi, lấy cảm hứng từ nhân vật Papelucho.

Tại đây, các em nhỏ sẽ được bước vào thế giới của Papelucho – cậu bé hồn nhiên, tinh nghịch, yêu thích đọc sách và ghi chép. Hoạt động “Giải mã nhật ký Papelucho” giúp trẻ thử sức với những thử thách về quan sát, trí nhớ và óc phán đoán. Những trò chơi này nhằm mang đến trải nghiệm vui vẻ, đồng thời tạo cơ hội để cha mẹ đồng hành cùng con trong những khoảnh khắc đáng nhớ.

Sự kiện được tổ chức từ 18 giờ đến 21 giờ, thứ Sáu ngày 5-12-2025 tại Nhà sách FAHASA Tân Định (tầng 01, 387–389 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM). Chương trình dự kiến thu hút đông đảo phụ huynh, độc giả, người yêu sách và cộng đồng quan tâm đến văn hoá đọc.

Link đăng ký tham dự TẠI ĐÂY.