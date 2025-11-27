Gia Lai: Hỗ trợ sách vở, tiếp sức cho học sinh vùng lũ đến trường 27/11/2025 17:57

(PLO)- Nhằm tiếp sức cho các em đến trường, hàng trăm ngàn bộ sách vở đã được hỗ trợ đến học sinh vùng lũ ở Gia Lai.

Trao đổi với PLO, ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết đến thời điểm này các trường học trên địa bàn, học sinh đã đi học bình thường trở lại.

Tuy nhiên, hậu quả sau bão lũ là rất lớn, nhiều hạ tầng bị hư hại, sách vở của học sinh bị nước cuốn trôi.

Sách vở nhấn chìm trong lũ

Thầy Ngô Lâm Trường Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) cho biết: “Trận mưa lũ vừa qua quá khủng khiếp, nước lên quá nhanh khiến mọi người trở tay không kịp. Nhiều tài sản, đồ dùng đã được kê cao nhưng vẫn bị chìm trong nước hơn 2 mét”.

Qua thống kê, toàn trường có hơn 200 bộ sách vở của học sinh bị lũ cuốn, hư hỏng. Để có có sách vở cho học sinh trở lại lớp, trường đã kêu gọi nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.

Sau lũ, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bắt tay dọn dẹp vệ sinh trường lớp, đảm bảo việc học đúng tiến độ. Ảnh: TD

Theo ông Minh, sau lũ, bộ đội đã giúp trường dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo công tác dạy học trở lại bình thường. Đồng thời, các nhà hảo tâm cũng kịp thời quan tâm, hỗ trợ sách vở cho học sinh.

Tương tự, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều trường học tại xã Tuy Phước bị thiệt hại nặng nề. Cô Đặng Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Tuy Phước cho biết: “Đợt trước, bão khiến trường tốc mái, mất 2 bồn nước, gãy cổng trường. Mới đây, trường bị ngập do lũ, toàn trường có 83 học sinh bị mất sách vở hoàn toàn”.

Theo cô Hương, trường vừa nhận được hỗ trợ hơn 2.000 cuốn vở và nhu yếu phẩm từ nhà hảo tâm. Riêng sách giáo khoa cho các em bị nước cuốn trôi đến nay vẫn còn thiếu.

Nhiều tập sách vở của học sinh bị nước lũ nhấn chìm.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề đến ngành giáo dục trên địa bàn, thiệt hại hơn 24 tỉ đồng.

Cụ thể, bậc mầm non có khoảng 4.160 bộ dụng cụ học tập bị hư hỏng; bậc tiểu học thiệt hại 2.265 bộ sách giáo khoa; bậc THCS thiệt hại hơn 212.000 quyển và bậc THPT 145.700 quyển sách giáo khoa. Ước tính tổng thiệt hại về sách giáo khoa khoảng 448.202 quyển.

Chung tay tiếp bước học sinh đến trường

Trước thiệt hại to lớn, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có báo cáo lên UBND tỉnh Gia Lai, đề xuất chính quyền địa phương hỗ trợ khắc phục hậu quả, dọn dẹp sau bão lũ, đảm bảo vệ sinh trường lớp; cùng chính quyền địa phương đã kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp học trò vùng lũ sớm ổn định học tập.

Lũ lên nhanh khiến nhiều trường học không kịp trở tay, nhiều tài liệu, thiết bị hư hỏng.

Ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết: “Tỉnh đang quyết liệt khắc phục hậu quả sau bão lũ. Mặc dù thiệt hại nặng, nhiều sách vở của học sinh bị lũ trôi, nhưng ngành chức năng, nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ sách vở cho các em. Bước đầu, nhiều trường báo đã nhận đủ và vượt so với nhu cầu”.

Trong những ngày qua, đồng hành cùng chính quyền địa phương, lực lượng công an, bộ đội, đoàn thanh niên đã tích cực triển khai hỗ trợ cùng các trường học trên địa bàn tổng dọn vệ sinh “nhanh chóng, sạch sẽ và an toàn”.

Lực lượng bộ đội công an và đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ các trường dọn dẹp vệ sinh.

Cạnh đó, mang những phần quà ý nghĩa là những bộ sách giáo khoa, những nhu yếu phẩm hỗ trợ cho học sinh và nhân dân vùng lũ. Riêng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vận động, trao hơn 6.326 suất nhu yếu phẩm, hơn 160 suất học bổng, 200 phần quà cho các em thiếu nhi vùng lũ.

Có mặt tại vùng lũ xã Tuy Phước, Thượng tá Dương Tiến Đoàn, Phó Chính ủy Lữ đoàn phòng không 573, cho biết đơn vị đã huy động 200 chiến sĩ tham gia cùng chính quyền địa phương khắc phục lụt bão, dọn dẹp môi trường tại nhiều trường học, công sở.

“Chúng tôi xác định đây không đơn thuần là nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim, phục vụ nhân dân, xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ”, Thượng tá Đoàn nói.

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho học sinh vững bước đến trường, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình trao tặng 10.000 cuốn vở học sinh 9 trường bị thiệt hại nặng do bão lũ ở phía Đông tỉnh Gia Lai.

Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ, trao nhiều phần quà cho học sinh vùng lũ.

Tại địa phương, nhiều tổ chức, cá nhân cũng có nhiều cách làm hay “gom góp” sách vở cho học sinh vùng lũ. Chị Phan Thị Linna (chủ quán Coho, 15 Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn) triển khai mô hình “đổi trà sữa lấy sách” đã thu hút khoảng 300-400 lượt người đến đổi quà.

“Từ mô hình này, tôi nhận được hơn 1.000 quyển vở, khoảng 500-600 quyển sách, 1.000 cây bút hỗ trợ cho các em học sinh bị ảnh hưởng do bão lũ", chị Linna cho biết.