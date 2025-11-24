Nước hạ lưu sông Kôn đang lên, nguy cơ tái lụt vùng trũng ở Gia Lai 24/11/2025 15:07

(PLO)- Dự báo, mực nước trên hạ lưu sông Kôn ở Gia Lai đang lên, dưới mức báo động 2.

Ngày 24-11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cho biết trong 12 giờ qua, mực nước trên hạ lưu sông Kôn đang lên nhưng vẫn dưới báo động 2.

Nguyên nhân do trong đêm 23-11, mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực nhiều xã, phường phía đông tỉnh Gia Lai đã gây mưa rào và giông.

Cụ thể, lúc 7 giờ ngày 24-11, mực nước tại trạm Thạnh Hòa ghi nhận 6,62 m thấp hơn báo động 2 khoảng 0,38 m.

Sáng 24-11, nước lũ sông Kôn, Hà Thanh dâng cao trở lại.

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước lũ ở khu vực hạ lưu sông Kôn sẽ tiếp tục tăng và có khả năng vượt báo động 2. Từ 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ được dự báo xuống chậm và duy trì ở mức dưới báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng ngập lụt vẫn có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp dọc sông Kôn, đặc biệt tại các xã, phường thuộc các khu vực xã Tuy Phước và các phường Bình Định, An Nhơn, Quy Nhơn Bắc...

Lũ trên các sông đang gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và nhiều hoạt động kinh tế – xã hội khác.

Khu phố 3, phường Quy Nhơn Bắc nước dâng lên, ngập một số vùng trũng thấp.

Theo đó, người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần theo dõi sát tình hình, chủ động các phương án phòng tránh và đảm bảo an toàn trong thời gian mưa lũ diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc cho biết trên địa bàn, các khu phố 1, 2, 3 và 4 vẫn còn ngập. Chính quyền đang hỗ trợ người dân nơi ngập sâu sơ tán và khắc phục hậu quả mưa lũ.