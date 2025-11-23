Nhiều chuyến xe hàng hóa cứu trợ đã đến với bà con vùng lũ Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai 23/11/2025 13:43

(PLO)- Trước tình hình mưa lũ diễn biến nghiêm trọng, nhiều chuyến xe chở lương thực, nhu yếu phẩm đã khẩn trương lên đường, nỗ lực hỗ trợ bà con vùng 'rốn' lũ.

Những ngày qua, mưa lũ liên tiếp tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đã khiến hàng chục nghìn hộ dân rơi vào cảnh ngập sâu, cô lập. Hình ảnh những mái nhà chìm nửa trong biển nước, tiếng kêu cứu giữa đêm và những câu chuyện mất mát được truyền thông ghi nhận từng giờ…

Chung tay cùng cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, Tập đoàn Hoa Sen đã gấp rút triển khai vận chuyển lương thực như mì gói, cháo gói, bánh ngọt, lương khô, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tập đoàn Hoa Sen trực tiếp chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến tay người dân tại khu vực tâm lũ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin cập nhật từ hiện trường, Tập đoàn Hoa Sen đã nhanh chóng chia lực lượng nhân sự hỗ trợ đi theo nhiều hướng, ưu tiên tiếp cận các điểm còn ngập sâu, giao thông cách trở để kịp thời hỗ trợ bà con vùng 'rốn' lũ.

Trong đêm 21-11, những chuyến xe đầu tiên đã có mặt tại cả ba tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai. Tại đây, lực lượng nhân sự tại chỗ của Hệ thống Hoa Sen Home và Nhựa Hoa Sen nhanh chóng phối hợp với lực lượng CSGT và chính quyền địa phương phân bổ từng thùng hàng đến các khu vực, các cụm dân cư bị cô lập.

Theo Tập đoàn, các hoạt động hỗ trợ tiếp theo cũng đang được tiếp tục triển khai nhằm kịp thời tiếp sức cho bà con miền Trung trong những ngày gồng mình với mưa lũ.