Trường đại học khẩn trương giúp sinh viên, chung tay cứu trợ đồng bào vùng lũ 23/11/2025 11:35

(PLO)- Để hỗ trợ sinh viên và đồng bào vùng lũ, có trường đại học ở TP.HCM chi hàng chục tỉ đồng hỗ trợ học phí, có trường tất bật tiếp nhận đóng góp nhu yếu phẩm.

Trước những thiệt hại do bão lũ trong năm 2025, nhiều trường đại học tại TP.HCM đã nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đồng thời tổ chức các điểm tiếp nhận cứu trợ, kêu gọi cán bộ, giảng viên, sinh viên và cộng đồng chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung.

Tặng học bổng, giảm và hoãn đóng học phí cho sinh viên

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng người học tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) đã thông báo bổ sung danh sách các địa phương được hỗ trợ, đồng thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về tài chính và học tập đối với sinh viên.

Trước đó, đầu tháng 10-2025, sau khi bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ, UEH đã triển khai chính sách hỗ trợ sinh viên 19 tỉnh, thành: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Bình, Huế, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Đà Nẵng.

Đến tháng 11-2025, khi các cơn bão số 11, 12 và 13 tiếp tục gây thiệt hại nặng tại khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ, UEH bổ sung thêm 5 địa phương vào danh sách hỗ trợ: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, nâng tổng số lên 24 tỉnh, thành.

ĐH Kinh tế TP.HCM dự kiến sử dụng nguồn lực gần 23 tỉ đồng hỗ trợ 11.262 sinh viên thuộc 24 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong năm 2025.

Theo đó, sinh viên ĐH chính quy các khóa 48, 49, 50, 51 có hộ khẩu thường trú tại 24 tỉnh, thành trên được giảm 10% học phí học kỳ cuối năm 2025 (cấn trừ vào học phí học kỳ đầu năm 2026; với sinh viên khóa 48 đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản); gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ đầu năm 2026 đến ngày 25-1-2026.

UEH cũng tặng 100 suất học bổng hỗ trợ thiên tai, tổng trị giá hơn 1,35 tỉ đồng, trong đó: 70 suất (hơn 14 triệu đồng/suất) dành cho sinh viên ĐH chính quy các khóa 48–51 và 30 suất (12 triệu đồng/suất) dành cho sinh viên liên thông chính quy, văn bằng 1 và hệ vừa làm vừa học. Sinh viên đăng ký trực tuyến từ ngày 25-11 đến 5-12-2025 và nộp hồ sơ giấy tại Ban Chăm sóc người học từ ngày 10 đến 12-12-2025 để nhận hỗ trợ.

Qua hai đợt hỗ trợ, UEH dự kiến sử dụng nguồn lực gần 23 tỉ đồng để hỗ trợ 11.262 sinh viên thuộc 24 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong năm 2025.

Nhằm hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong năm 2025, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thông báo gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II, năm học 2025–2026 đối với sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chịu thiệt hại do bão lũ và chưa thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính đúng hạn.

Từ 24-11-2025, sinh viên thuộc diện trên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên. Phòng sẽ tổng hợp, xem xét và quyết định các chính sách hỗ trợ cụ thể cho từng trường hợp.

Trước tình hình bão lũ diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, một số trường ĐH khác như Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Mở TP.HCM... cũng gửi lời thăm hỏi, động viên đến sinh viên và gia đình đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Các trường cũng thực hiện thống kê sinh viên trong vùng bị ảnh hưởng nắm bắt tình hình, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung

Song song với hỗ trợ sinh viên, các trường đại học cũng triển khai nhiều hoạt động kêu gọi cán bộ, giảng viên, sinh viên và cộng đồng chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung, thông qua quyên góp nhu yếu phẩm và hiện kim, nhằm kịp thời chuyển đến những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.

Những ngày qua, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, đã khẩn cấp tổ chức Điểm tiếp nhận cứu trợ để kịp thời vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến đồng bào các tỉnh miền Trung.

Điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm giúp người dân vùng lũ tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên. Ảnh: SV

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ kể từ khi phát động (22-11), điểm tiếp nhận đã tiếp nhận lượng hàng hóa vượt ngoài dự kiến nhờ sự chung tay của sinh viên, giảng viên và cộng đồng. Các mặt hàng được tiếp nhận gồm: Quần áo mới hoặc đã giặt sạch, phân loại theo nam/nữ/trẻ em; nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, chăn mền, áo mưa…

Hoạt động này sẽ tiếp tục tiếp tục đến ngày 24-11. Riêng trong sáng 23-11, các chuyến xe đã di chuyển đưa hàng hóa cứu trợ đến các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Sinh viên, cán bộ, giảng viên tất bật ngày đêm tiếp nhận, đóng gói và vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh bị ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: SV

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, ĐH Quốc gia TP.HCM đã triển khai điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm cứu trợ, tiếp nhận quyên góp hiện kim để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng.

Nơi đây sẽ tiếp nhận quần áo mới hoặc đã giặt sạch, phân loại theo nam, nữ và trẻ em, cùng các nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, chăn mền, áo mưa… Điểm tiếp nhận đặt tại tiền sảnh Nhà Điều hành ĐH Quốc gia TP.HCM, đường Võ Trường Toản, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Ngoài ra, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có thể ủng hộ hiện kim qua Quỹ phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM.