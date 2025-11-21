Báo Pháp Luật TP.HCM kêu gọi bạn đọc chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt 21/11/2025 12:43

(PLO)- Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đang bị lũ dữ hoành hành; báo Pháp Luật TP.HCM kêu gọi bạn đọc trong và ngoài nước cùng chung tay hỗ trợ đồng bào vượt qua cơn khốn khó này.

Thưa quý bạn đọc,

Sau đợt bão lũ ập xuống các tỉnh, thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi…, những ngày qua lũ lụt lại càn quét các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng khiến nhiều nơi, nhiều vùng chìm trong biển nước. Nhiều nơi người dân bị cô lập trong lũ dữ, bà con phải lên mái nhà chờ được cứu hộ... Heo, gà, cừu, dê, thóc lúa, hoa màu... gần như đã cuốn trôi ra sông ra biển...

Tính đến sáng 21-11, theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh Trung Bộ làm 41 người chết, 9 người mất tích, 168 nhà cửa bị hư hỏng.

Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng, trong đó Khánh Hòa 50 xã, phường, Gia Lai 30 xã, phường và Đắk Lắk 34 xã, phường. Về nông nghiệp có hơn 13.000ha lúa, hoa màu, rau màu, hơn 2.000 ha cây trồng lâu năm, hằng năm bị thiệt hại, hơn 30.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Đồng bào ta một lần nữa phải đối mặt với những khó khăn, mất mát, nhất là việc khắc phục hậu quả sau khi lũ rút...

​Báo Pháp Luật TP.HCM kêu gọi bạn đọc trong nước và kiều bào ở nước ngoài cùng nhường cơm sẻ áo, chung tay hỗ trợ đồng bào cật ruột của mình.

Hy vọng với tình cảm quý báu, với tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của quý bạn đọc, bà con miền Trung sẽ có thêm nguồn lực và niềm tin để khắc phục hậu quả, sớm vượt qua cơn khốn khó, ngặt nghèo này!

Lũ dữ gây tổn thất lớn về người và tài sản ở các tỉnh miền Trung. Ảnh: Nhóm: PV

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ làm cầu nối để quý bạn đọc, bà con, kiều bào sẻ chia cùng đồng bào miền Trung chịu thương chịu khó.

Bạn đọc có thể đóng góp tiền hoặc nhu yếu phẩm qua việc ủng hộ trực tiếp hay thông qua số tài khoản ngân hàng của Báo.

- Ủng hộ trực tiếp:

+ Tại trụ sở của báo: số 34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Điện thoại: 0982000333.

+ Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội: Tầng 8, tòa nhà Á Châu, 24 Linh Lang, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội. ĐT: (024) 37623009.

+ Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Đà Nẵng: Tầng 3, 06 Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. ĐT: (0236) 3751378.

+ Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa: 46D Lê Đại Hành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 0905290149.

+ Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Cần Thơ: Lầu 3, tòa nhà số 115, đường Trần Văn Hoài, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0292) 6252707.

- Ủng hộ thông qua số tài khoản ngân hàng:

+ Số tài khoản: 1607201005173, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)- Chi nhánh Phan Đình Phùng, TP.HCM; hoặc quét mã QR sau:

+ Chủ tài khoản: Báo Pháp Luật TP.HCM;

+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên người gửi - Ủng hộ đồng bào miền Trung.

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trao tiền, hàng do quý bạn đọc, bà con, kiều bào đóng góp đến đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra.

Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng cảm ơn tấm lòng quý báu của quý bạn đọc, bà con, kiều bào.

BAN BIÊN TẬP BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM