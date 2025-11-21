Đắk Lắk: Nước lũ tiếp tục dâng, nhiều địa bàn tiếp tục bị ngập nặng 21/11/2025 09:21

(PLO)- Mưa lớn kéo dài khiến phía Đông, phía Tây tỉnh Đắk Lắk đều ngập lụt, hàng chục ngàn căn nhà chìm trong biển nước.

Ngày 21-11, thông tin từ Ban chỉ huy phòng thủ Dân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết lúc 6 giờ cùng ngày, lưu lượng nước về thủy điện Sông Ba Hạ ở mức 3.580 m3/s; tổng lưu lượng nước xả về hạ du là 3.564 m3/s.

Thủy điện Sông Hinh đang xả về hạ du lưu lượng 830 m3/s, bằng với lưu lượng nước đổ về hồ.

Công an giải cứu gia đình có trẻ nhỏ khỏi căn nhà bị ngập. Ảnh: C.A

Nước lũ gây ngập khắp nơi

Hiện, tỉnh Đắk Lắk đang có mưa trên diện rộng, vùng phía Đông tỉnh hàng chục ngàn hộ bị ngập nhà, nhiều vùng tại các xã Đồng Xuân, Tuy An Đông… bị cô lập.

Những ngày qua, các lực lượng cứu hộ căng mình trong vùng lũ, cấp tốc giải cứu, sơ tán người dân.

Vùng phía Tây tỉnh, nước lũ cũng dâng cao, gây ngập thêm nhiều nơi như: Ea Trang, Yang Mao, Krông Bông, Cư Pui, Dang Kang, Đắk Liêng…

Trong đêm 20 và rạng sáng ngày 21-11, lực lượng chức năng xã Dang Kang đã tiếp cận, hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản khỏi vùng ngập lụt.

Trắng đêm nấu bánh chưng, tiếp tế lương thực cho vùng lũ

Đêm 20 và rạng sáng 21, nhiều người dân và công an các phường, xã như: Ea Kao, Tân An, Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đã túc trực nấu bánh chưng, tiếp nhận nhu yếu phẩm, gửi đến bà con vùng ngập lụt.

Lực lượng cứu hộ cứu người dân khỏi nơi bị ngập. Ảnh: C.A

Chị H'Xuân Niê (ngụ phường Tân An), cho biết khi thấy cảnh bà con vùng lũ phải trèo lên mái nhà cầu cứu, chị không cầm nổi nước mắt.

Vì vậy, khi nghe tin địa phương có chương trình gói bánh chưng, hỗ trợ vùng lũ, chị đã tạm gác việc cá nhân, đến hỗ trợ gói bánh.

“Lũ dữ về cuốn đi mọi thứ, chắc bà con sẽ thiếu thốn nhiều. Mong rằng, bánh chưng, nhu yếu phẩm ở vùng cao gửi đến, sẽ phần nào giúp cho bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này”, chị H’Xuân nói.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện đơn vị tiếp nhận được khoảng 25 tấn nhu yếu phẩm và đang phân phối, tiếp tế cho bà con vùng lũ.

Người dân nấu bánh chưng để hỗ trợ vùng lũ. Ảnh: N.N

Tại xã Sơn Thành, người dân vùng cao phối hợp cùng lực lượng tại chỗ, chuẩn bị 2.000 suất ăn để tiếp tế cho bà con vùng lũ tại xã và một số khu vực lân cận.

Mang theo xe máy cày dựng lều tránh lũ

Trước đó, từ chiều 20-11, khi thấy thủy điện Buôn Tua Sar (xã Nam Ka), xả lũ với lưu lượng lớn, nhiều người dân ở vùng trũng thấp của xã này đã cùng nhau sơ tán lên điểm cao, phòng tránh ngập lụt. Khi sơ tán, bà con lái theo xe máy cày rồi căng bạt, làm chỗ tránh trú tạm thời.

Ông Nguyễn Chí Luận, Chủ tịch UBND xã Nam Ka, cho biết do sợ lũ lụt xảy ra trong đêm nên bà con chủ động sơ tán lên vùng cao. Khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hướng dẫn bà con tránh trú an toàn.

“Đến sáng nay, nước lũ không dâng nên bà con đã trở về nhà lao động, sản xuất bình thường”, ông Luận nói.