Bí thư Cần Thơ: Tránh quyền anh, quyền tôi, địa phương cục bộ 24/12/2025 18:07

(PLO)- Chỉ đạo nhiệm vụ năm 2026, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu chấm dứt biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ; tránh tình trạng quyền anh, quyền tôi, địa phương cục bộ.

Chiều 24-12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 5 khóa I (mở rộng) tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đạt được nhiều kết quả tích cực

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2025. Mặc dù đối mặt với khối lượng công việc lớn do sắp xếp bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP vẫn đạt được các kết quả tích cực.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

TP đã giữ vững ổn định chính trị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với đó, TP đã lãnh đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định, hạ tầng kinh tế - xã hội được đẩy mạnh đầu tư, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Bên cạnh đó, Bí thư Cần Thơ cho rằng TP phải nhìn nhận thẳng thắn những mặt chưa đạt, chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế trung tâm vùng ĐBSCL. Theo Bí thư Lê Quang Tùng, tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt mục tiêu đề ra, các động lực phát triển, đặc biệt là khoa học, công nghệ chưa được khơi thông mạnh mẽ.

Một số điểm nghẽn kéo dài nhiều năm vẫn chưa được giải quyết như giải ngân đầu tư công chậm; công tác giải phóng mặt bằng; cải cách thủ tục hành chính và thu hút vốn FDI còn khiêm tốn.

Công tác tổ chức bộ máy theo mô hình mới còn lúng túng. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp giai đoạn đầu tại một số xã, phường chưa thực sự thông suốt. Hoạt động của các trung tâm phục vụ hành chính công có nơi hiệu quả chưa cao.

Hạ tầng giao thông, hạ tầng số sau sáp nhập vẫn thiếu tính kết nối. Công tác xử lý tài sản dôi dư cần tập trung thực hiện để tránh lãng phí nguồn lực.

Tránh quyền anh, quyền tôi, địa phương cục bộ

Chỉ đạo nhiệm vụ năm 2026, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh đây là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2031). Đây cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV nên yêu cầu đặt ra là phải tạo được chuyển biến rõ nét, thực chất.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Ông yêu cầu nhanh chóng đưa bộ máy hệ thống chính trị sau sắp xếp vào vận hành ổn định, hiệu quả.

“Tiến hành rà soát, hoàn thiện chức năng của từng cơ quan, đơn vị, làm rõ thẩm quyền, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra giám sát. Tránh việc quyền anh, quyền tôi, địa phương cục bộ. Quyết tâm không để việc tinh gọn bộ máy làm chậm nhịp độ phát triển của TP, không để việc sáp nhập làm gián đoạn việc phục vụ nhân dân và doanh nghiệp” – Bí thư Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Cùng đó, ông yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng chồng chéo trong điều hành; chấm dứt biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai. Nếu không quyết tâm làm thì công việc sẽ đình trệ, từ việc nhỏ ảnh hưởng đến các việc lớn của TP.

Song song đó, gắn việc kiện toàn bộ máy với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường kỷ cương hành chính. Lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thiện của từng đơn vị và cá nhân.

Bí thư mong các sở, ngành tham mưu tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 10-10,5%. Ông cho biết TP còn 17 dự án vướng mắc đang tồn đọng, yêu cầu các cơ quan phải ủng hộ, rà soát kỹ để tháo gỡ ngay, tạo đà tăng trưởng cho TP thời gian tới.