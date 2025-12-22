Đại biểu góp ý tiêu chí 'thành phố đáng sống' khi điều chỉnh quy hoạch Cần Thơ 22/12/2025 19:31

(PLO)- Đại biểu đề nghị quy hoạch điều chỉnh phải chuẩn bị các điều kiện để đạt mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I là đến năm 2045 trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam.

Chiều 22-12, Sở Tài chính TP Cần Thơ tổ chức hội thảo lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Góp ý tại đây, ông Nguyễn Thành Kế, Chủ tịch UBND xã Vị Thanh 1 đánh giá báo cáo quy hoạch có tổng hợp, chuẩn bị công phu, đầy đủ; Một số dẫn chứng về cơ sở pháp lý cũng khá, có đưa ra các kịch bản phát triển cụ thể.

Ông Nguyễn Thành Kế, Chủ tịch UBND xã Vị Thanh 1 góp ý tại hội thảo.

Ông đề xuất đơn vị tư vấn xem lại Nghị quyết của Đảng bộ TP lần thứ I, để bổ sung chỉ tiêu kinh tế cho phù hợp.

Cạnh đó, ông Kế cho rằng Cần Thơ được xác định là TP trung tâm động lực của vùng và là TP trực thuộc Trung ương thì cũng cần xem lại mức phát triển như thế nào là phù hợp trong vấn đề quy hoạch, để tạo điều kiện khi quy hoạch ban hành thì sẽ bám theo đó để thực hiện…

“Trong Nghị quyết của Đại hội TP, tới năm 2045, chúng ta là một TP đáng sống, thì đề nghị chúng ta cũng xem lại trong quy hoạch này mục tiêu đặt ra. Tôi tôi đọc báo cáo gần 1.000 trang nhưng mà sao tôi rà hoài không thấy, không biết nó có sót hay không” – ông Kế góp ý và cho rằng, nếu như là một TP đáng sống vào năm 2045 thì đơn vị tư vấn có xem xét thêm các dự án về phát triển dân số, về chất lượng dân số như thế nào thì mới là đáng sống.

Cạnh đó, các dự án tổng thể về cơ sở hạ tầng, không gian đô thị, không gian giao thông đến thời điểm đó dân số ở mức độ đó thì TP có đáp ứng được hay không. Cùng với đó là dự án về nguồn nhân lực, về chất lượng nhân lực, đặc biệt nhất là phục vụ cho các dịch vụ quản trị, để đảm bảo cho TP đến năm 2045.

Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính, Hội thảo nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, đại diện các sở ngành và xã, phường trên địa bàn TP cho việc điều chỉnh quy hoạch TP.

Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu định hướng nội dung phát biểu tại hội thảo, ông Tâm cho biết, theo dự thảo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, công nghệ chiến lược, công nghệ số, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục, đào tạo, y tế chuyên sâu, trung tâm khởi nghiệp, khoa học, công nghệ, văn hoá, thể thao của vùng; hạ tầng chiến lược được hoàn thiện đồng bộ, kết nối thông suốt cả trong và ngoài thành phố…

Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển hiện đại đặc sắc của Đông Nam Á, là “Cửa ngõ Mekong xanh - thông minh – giàu bản sắc”, trung tâm năng lượng, logistics sông - biển và dịch vụ đô thị cao cấp của tiểu vùng, công nghiệp xanh - tuần hoàn, dẫn dắt chuỗi giá trị nông nghiệp phát thải thấp; xã hội tri thức, văn minh, người dân có chất lượng sống cao, môi trường an toàn, hạ tầng hiện đại, kết nối thông minh và bền vững.

Dự thảo quy hoạch đặt ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá; Các kịch bản phát triển và lựa chọn kịch bản phát triển với mức tăng trưởng 10-10,5%/năm. Phân TP thành 5 vùng kinh tế - xã hội…